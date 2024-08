Mónica Huarte, famosa actriz mexicana, recuerda cuando grabó un comercial con Messi

Mónica Huarte sigue siendo una de las actrices más reconocidas en México, pues luego de protagonizar “Señora Influencer” ha continuado su carrera como una de las mujeres más respetadas en el cine mexicano de los últimos años, la gente comenzó a recordar un comercial en el que participó.

Pues en ese comercial para una famosa marca de pan mexicana, coincidió con uno de los futbolistas más importantes de todo el mundo, pues Lionel Messi en su época del Barcelona era protagonista de uno de los comerciales más recordados por los aficionados del futbolista argentino y ahora la actriz Mónica Huarte pudo hablar de su experiencia con el astro argentino.

Uno de los comerciales más recordados de Bimbo era ese en el que Mónica Huarte le hablaba al astro argentino para pedirle un autógrafo para su hijo; sin embargo, no sabía exactamente de quién se trataba, por lo que cuenta, la actriz mexicana no estaba planeado ser la mamá del comercial.

“Llevaban 5 días buscando a la mamá y no la encontraban y el director dijo ‘Llámenle a Mónica Huerta’. Me hablaron y me dijeron ‘Oye, un comercial’ y yo ‘Perdón, yo ya no hago comerciales, solo cine, televisión y teatro. Entonces me dijeron, ’Es que es en España' y dije ‘¿Qué?, en España?, no voy para allá” dijo Mónica Huarte.