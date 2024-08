Bárbara de Regil se compara con Eiza González y revela que hará una película en Hollywood

Bárbara de Regil está por emprender una nueva aventura. Continúa con su carrera como actriz, pero irá a los Estados Unidos para grabar una película, es decir, formará parte de Hollywood durante los próximos meses, aunque no dio a conocer el proyecto al que se refiere.

En entrevista con los medios de comunicación, la también influencer de temas fitness, confirmó que a pesar de que no tiene muy bien estructurado el idioma inglés en su mente, ahora mismo se está preparando con clases para poder llegar con un increíble nivel.

"Este sábado me voy a Estados Unidos, no puedo decir a cuál, pero voy a filmar una película allá, todo en inglés, ¡ay sí!, hoy tuve clases de inglés, sí sé hablar inglés, pero tengo muchísimo texto (…) tengo 101 escenas, y aparte en loca, grito, o sea, todo, hago todo, entonces estoy muy tensa la verdad”

Aseguró también que a pesar de que no era uno de sus sueños, brincar para Estados Unidos como actriz es algo que la llena de satisfacción. Aunque no es la primera mexicana que actúa en la industria más grande del cine actualmente, su debut sí podría ser uno de los más esperados por el público nacional. Bárbara ya tiene experiencia en el cine nacional.

"Es poco a poco, este es un trabajo de poco a poco, no te voy a decir que mi sueño es brincarme para allá. Yo estoy muy feliz en México, estoy muy feliz con lo que soy, con lo que hago, y listo"

Por último, dijo que tiene mucho miedo de realizar este proyecto precisamente por su acento en el inglés, pues aseguró que no es Eiza González para tener un perfecto manejo del idioma. Dijo que uno de sus más grandes miedos es no dar el ancho, precisamente como Eiza. Reveló que gracias a su esposo es que finalmente lo aceptó.

“Me dio miedo, porque soy una miedosa, y me da miedo, porque yo no soy Eiza González, que tiene un acento perfecto, entonces sí me dio miedo y dije ay”, dijo ante los medios de comunicación