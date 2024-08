¿Alejandra Guzmán estaba pasada de copas? Así fue captada en el Aeropuerto de la CDMX

Alejandra Guzmán llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se encontró con los micrófonos de los reporteros de la prensa local, quienes no dudaron un solo minuto en preguntarle sobre los temas de más polémica que empañan a su familia últimamente.

Para empezar, claro, sobre la reciente visita al país de su hija, Frida Sofía, quien dio a conocer que llegó para declarar de nueva cuenta en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien denunció ante la justicia por los supuestos abusos sexuales que vivió durante su infancia.

"Amo mi vida, amo a mi hija, amo todo lo que me ha dado la vida y demás, pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque todo cae por su propio peso, m irey. Le mando un beso enorme. Mi hija le deseo lo mejor", dijo la cantante.