Adrián Marcelo sigue perdiendo apoyo, Poncho de Nigris estalla contra el influencer: "nunca fue mi amigo"

Adrián Marcelo continúa perdiendo apoyo en La Casa de los Famosos México. Luego del posicionamiento en contra de Arath de la Torre y de todas las escenas que ha tenido, donde incluso aparecieron algunas palabras violentas. Desde entonces, muchas personas de la farándula salieron a deslindarse de él.

Uno de tantos fue Poncho de Nigris, quien participó en la primera edición de La Casa de los Famosos, misma que se convirtió en un fenómeno viral de las redes sociales, pero también de la televisión mexicana. Durante dicho proyecto, fueron pocos los escándalos personales que trascendieron.

Sin embargo, la gente había estado pidiendo apoyo para Adrián Marcelo, específicamente de los miembros de la farándula de Nuevo León, donde el influencer tiene varios amigos. Algunos ejemplos son Iván "La Mole" o el también comediante Franco Escamilla. A este grupo quisieron sumar a Poncho.

Pero de manera inmediata, Poncho salió a defenderse. Aseguró en un par de videos que el comportamiento de Adrián Marcelo no empata con su filosofía de juego, pues una cosa es tomar las herramientas para defenderte, pero otra es tomar aspectos personales para tratar de humillar.

También aseguró que Adrián Marcelo nunca fue su amigo realmente porque siempre ha sido una persona que tira mala vibra. Dijo que por el momento no quiere cerca al influencer, a su gente ni tampoco a sus fanáticos, pues no es un público al que le interese llegar.

“Adrián Marcelo nunca fue mi amigo porque siempre me estuvo tirando mierda, pero no me importa lo que piensen de mí. No quiero a esa gente cerca de mí, ni a sus fans. No me interesa ese público. Yo prefiero el público de la familia, ese es el mejor de todos”, escribió de Nigris.