Mueren la mamá y la hermana de Mariah Carey el mismo día y las despide con desgarrador mensaje

La familia de Mariah Carey vive un momento trágico porque hoy lunes 26 de agosto de 2024 se confirmó el fallecimiento de su madre, Patricia, y su hermana, Alison. Ambas mujeres partieron de este mundo el mismo día, lo que agudiza el dolor para la cantante de “Obsessed” y “Touch My Body”, quien se despidió de ellas con un desgarrador mensaje.

El deceso doble registrado el mismo día fue dado a conocer por People y confirmado por Billboard. De acuerdo con estos medios estadounidenses, la madre y hermana de la artista, de 55 años de edad, fallecieron con horas de diferencia el pasado fin de semana.

Mariah Carey se despide con un desgarrador mensaje de su madre y hermana

Mariah Carey informó a los mencionados medios del deceso de sus familiares mediante un escrito en el que expresó lo siguiente: “Mi corazón está roto por la muerte de mi madre este pasado fin de semana. Trágicamente, en un giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”.

La expareja de Tommy Mottola, quien es esposa de la cantante mexicana Thalía, le pidió a la prensa respetar su duelo, ya que se trata de un momento complicado para ella y su familia. De hecho, mediante el mismo texto, expuso “aprecio el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento insoportable”.

De qué murieron la mamá y hermana de Mariah Carey

Aunque Mariah Carey tiene “el corazón roto”, destacó “me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera”. Con estas palabras, concluyó su comunicado; sin embargo, no brindó detalles de las causas de muerte de su madre, Patricia, y su hermana, Alison.

Previamente, en 2020, la cantante de “All I Want for Christmas is You” lanzó su libro de memorias “The Meaning of Mariah Carey” y reveló que su terapeuta la ayudó para que “literalmente renombrar y reencuadrar a mi familia”, a fin de cuidar de su salud emocional y mental. Esto la ayudó a ganar armonía en su vida, así que limó asperezas y sanó heridas.