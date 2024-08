Así reveló Adrián Marcelo que su niñera abusó sexual y psicológicamente de él cuando era niño

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar por los ataques y declaraciones sobre otras participantes de “La Casa de los Famosos México”, una vez más se lanzó contra Gala Montes asegurando que su mamá la llevaba a centros nocturnos cuando era menor de edad. Ante esto, la madre de la actriz, Crista, no contuvo su enojo y respondió asegurando que siempre estuvo al tanto en el cuidado de su hija, no como le ocurrió al influencer que sufrió abuso sexual y psicológico de su niñera cuando era niño.

Adrián Marcelo sufrió abuso sexual de su niñera

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube antes de entrar al reality show, Adrián Marcelo habló de los horrores que vivió en su infancia por una empleada doméstica que lo agredía físicamente tanto a él como a sus hermanos, quien también supuestamente le robó a su familia. El influencer indicó que mujer que estaba a cargo de su cuidado les contaba historias inapropiadas y la identificó como Elvira.

Sigue leyendo:

Burrita Burrona exhibe a gente de Adrián Marcelo por hacer campaña de desprestigió contra “Team Mar”

Adrián Marcelo, el más “caro” de “La Casa de los Famosos México” con su maleta Rimowa de más de 50 mil pesos

Adrián Marcelo reveló que su niñera abusó sexual y psicológicamente de él. Foto: IG @adrianmarcelo10

“Abusaba psicológicamente de nosotros cuatro, éramos niños todavía. Mis papás se iban y nos dejaban con Elvia, nos contaba historias que no eran apropiadas, de miedo pero con una especie de vulgaridad y obscenidad. No te voy a mentir, fue mi despertar sexual, no tuve relaciones, pero me acuerdo que en algún momento tengo imágenes mías encima de ella (…) Tengo imágenes de este despertar hormonal con esta empleada doméstica que terminó robándole el recetario a mi madre, vestidos…”, dijo el creador de contenido.

El influencer regiomontano detalló que su niñera los agredía físicamente tanto a él como a su hermanos: “Nos volteaba hacia la pared y nos pegaba con la espátula si llegábamos a voltearnos (…) Tenía este tipo de conductoras muy abusivas”.

¿Qué dio Adrián Marcelo sobre Gala Montes? Su mamá enfurece

Por segunda ocasión, el youtuber arremetió contra la actriz de “El señor de los cielos” señalando que su mamá la llevaba a centros nocturnos cuando tenía seis años de edad insinuando que no la cuidaron cuando era niña. Ante esto, Crista Montes no dudó en salir en defensa de su hija y además de desmentir a Adrián Marcelo arremetió en su contra recordando el abuso que sufrió cuando era niño.

“Qué clase de gente es esta, el antro era el bungee de Acapulco donde salimos a dar la vuelta (…) Imbéci*, y la niña iba conmigo precisamente para que no le pasara lo que a ti te pasó porque tu mamá te dejaba con la sirvienta. Juegas demasiado bajo y te burlas de eso, bueno pues yo también me burló de lo que te pasó a ti, imbéc**. Estás jugando demasiado bajo, ¿no crees? A mí no me das miedo, tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú, a mí no me vas a apantallar, psicópata de mier**. Para mí esto ya no es un juego, esto ya es pura violencia”, dijo la mamá de Gala Montes.