La productora del programa Hoy revela si Mariana Echeverría está vetada para siempre del matutino

La salida de Mariana Echeverría de "La Casa de los Famosos México" sigue dando de qué hablar en la industria del entretenimiento, sobre todo después de su controversial visita al "programa Hoy" donde sufrió un fuerte reclamo por parte de la conductora, Andrea Escalona.

Resulta que durante su estancia en el reality show Mariana Echeverría aseguró que Arath de la Torre no se llevaba bien con sus compañeros en el matutino de San Ángel. En su visita fue cuestionada y dijo que en se percató que Andrea Escalona no se llevaba bien con el integrante del cuarto "Mar". Inmediatamente la conductora negó la acusación.

La conductora sigue en el ojo del huracán. Foto: Mariana Echeverría

Productora de Hoy revela si Mariana Echeverría está vetada

Después del fuerte encontronazo entre Mariana Echeverría y Andrea Escalona en el "programa Hoy", Andrea Rodríguez, productora del matutino, concedió una entrevista en la que fue cuestionada sobre si la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" estará vetada del matutino.

En este sentido la encargada del matutino más visto en nuestro país dijo que Mariana Echeverría no está vetada del "programa Hoy", pero no será requerida para las próximas transmisiones. Recordó que la conductora solía estar como invitada para cubrir una ausencia, pero al parecer ya no será así.

Por otra parte Andrea Rodríguez, tía de Andrea Escalona, reveló que en las próximas semanas estrenará la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", donde espera conformar un nuevo elenco que muestre nuevos talentos a las cámaras de televisión.

"No está vetada, pero por el momento prefiero no verla", contó.

¿Qué pasó con Mariana Echeverría en Hoy y en ¡Cuéntamelo, ya!?

Tras convertirse en la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría estuvo como invitada en el "programa Hoy" donde las conductoras reprobaron la mayoría de las declaraciones que brindó dentro del cuarto "Tierra". Andrea Escalona le reclamó por decir que no querían a Arath de la Torre.

Días después la conductora fue al programa de espectáculos "¡Cuéntamelo, ya!". Durante la transmisión le mostraron los ataques que hizo contra Briggitte Bozzo y en su defensa dijo que todo era un reflejo de la sociedad. De manera extraoficial trascendió que hizo un fuerte reclamo por la manera en la que ocurrió la entrevista.