Karol Sevilla reacciona a la supuesta boda de Emilio Osorio y Leslie Gallardo

Leslie Gallardo y Emilio Osorio destacaron rumores de una boda secreta por una foto en redes sociales donde se hacen llamar “señor y señora”. Aunque internautas han señalado que se trata de una estrategia para dar de qué hablar, Karol Sevilla no evitó ser cuestionada sobre la supuesta unión de su expareja debido a lo escandalosa que fue su ruptura luego de que el cantante se dijera muy enamorado de ella durante su participación en “La Casa de los Famosos México”.

Karol Sevilla reacciona a la supuesta boda de Emilio Osorio

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales en YouTube, Karol Sevilla habló sobre la supuesta boda de Emilio Osorio y el nuevo romance de su exsuegra, Niurka Marcos, quien ha defendido la relación de su hijo con Leslie Gallardo de las críticas que han recibido por las declaraciones de la influencer en las que dijo tener planes de llegar al altar a tan sólo dos meses de noviazgo.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio destacaron rumores de una boda secreta por una foto en redes sociales. Foto: IG @emilio.marcos

“¡Qué padre! Lo importante es que sean felices siempre, cuando uno se casa creo que es de la forma más bella y más bonita y siempre le voy a desear lo mejor en todos los aspectos del mundo. Que padre, que chingón, que bonito. Si es así, felicidades”, dijo Sevilla sobre la boda de Emilio Osorio a quien dijo haber olvidado: “Ya es pasadísimo, ya tiene que ver con mi cuento en hojas pasadas. Ahorita estoy en un presente padrísimo, viviendo una vida bien padre”.

Karol Sevilla le responde a Romina Marcos

Emilio Osorio lanzó junto a su hermana, Romina Marcos, el tema “Pa' los exes" sobre el que Karol Sevilla bromeó asegurando ser “inolvidable” y que podría estar dedicada para ella: “A Belinda se la tatúan y a mi me dedican canciones”. La hija de Niurka Marcos se mostró molesta por las declaraciones de su excuñada y arremetió en su contra.

Karol Sevilla responde a las declaraciones de Romina Marcos. Foto: IG @romimarcos

"Si te crees inolvidable, si crees que todas las canciones que va a ser Emilio a partir de ahora son para ti está perfecto; siento que hay una incongruencia en ella y en sus declaraciones, no demostró antes no te hagas ahorita la que te importa, no te hagas la víctima", dijo Marcos en entrevista.

Karol Sevilla respondió a los comentarios de Romina Marcos en los que señala que se estaría aprovechando de la fama de su hermano: “No sabía que pensaba por mí. Si ella dice que no quién soy yo para juzgar y criticar la opinión de los demás, a parte que hueva estar diciendo a la gente qué sí y qué no, yo sólo sé lo que hago, pero no sabía que la gente pensaba por mí”.