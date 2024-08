Nicola Porcella se sincera, pode la expulsión de Agustín Fernández en LCDLF: "no quiero que se haga más daño"

La participación de Agustín Fernández en “La Casa de los Famosos México” generó gran expectativa por ser el mejor amigo de Nicola Porcella -favorito de la primera temporada-; sin embargo, el modelo argentino decepcionó al público por su actitud con la que se ha ganado fuertes críticas en redes sociales. Ante esto, el actor peruano pidió que fuera eliminado, pues considera que de quedarse más tiempo dañaría su carrera.

Nicola Porcella pide sacar a Agustín Fernández de LCDLF México

El actor peruano resultó afectado por la polémica que rodea a Agustín Fernández debido a su actitud en el reality show, pues también ha recibido comentarios negativos de usuarios que lo acusan de no apoyar a su amigo. Al respecto, Porcella considera que ser eliminado podría ser algo positivo para el modelo ya que afuera comienzan a cerrarle las puertas por sus comentarios, como ocurrió en el programa “Hoy”.

Sigue leyendo:

"El cariño que le tenía se fue”: productora del programa Hoy confirma que Agustín queda fuera del matutino

El novio de Ricardo Peralta entra a La Casa de los Famosos y le da un importante mensaje, ¿quién es y a qué se dedica?

"Sí, sí me gustaría que salga porque no quiero que se haga más daño en lo que puede recuperar. Yo creo que acá afuera puede recuperar lo que ha perdido adentro (…) Cada uno es dueño de sus acciones y sus palabras, sí me gustaría que ya le toque salir para que él pueda dar su descargo aquí y no que no cometa otro error adentro”, dijo Nicola Porcella en un encuentro con los medios compartido por “Qué buen chisme”.

¿Agustín Fernández se queda sin casa? Nicola reconsidera vivir con él

Tras el éxito que obtuvieron por su participación en “La Casa de los Famosos”, Nicola Porcella tomó la decisión de vivir en México junto a Wendy Guevara y Agustín Fernández gracias a la gran amistad que compartían fuera de los reflectores. Aunque esto podría cambiar, pues las declaraciones del modelo argentino han provocado que ambos reconsideren compartir el mismo espacio.

Nicola Porcella y Wendy Guevara podrían dejar de vivir con Agustín Fernández. Foto: IG @agus.fernandezr

A esto se suman los ataques que ha recibido el actor peruano en redes sociales, donde usuarios lo señalan de no apoyar a su amigo pese a las críticas. Aunque decidió mantener una actitud imparcial, también se ha pronunciado en contra de algunos comentarios realizados por Fernández contra otros compañeros o celebridades en el exterior, incluyéndolo.

Wendy Guevara salió en defensa de Nicola Porcella y en un encuentro con los medios retomado por el reportero Ernesto Buitrón aseguró que los comentarios de su amigo no están bajo su control: “Él no tiene que ver si Agustín aburre o dice algo, Nicola no es su papá. Cada quien es dueño de su propio boca”.