Equipo Tierra es todo lo opuesto a la filosofía detrás de Proteo: Juan Oyervides

Algunos de los comentarios y actitudes que el equipo Tierra ha tenido al interior de La Casa de los Famosos México no representan la filosofía ni los valores de una de las marcas que aportó algunas prendas de su vestuario.

Así lo aclaró Juan Oyervides, diseñador de la marca de lencería Proteo, quien mediante su cuenta oficial de Instagram dejó claro que no tiene un tema personal con ninguno de los integrantes, solo que hay algunas opiniones que no guardan relación con el ADN de su marca.

“Yo específicamente hablé del cuarto y el equipo Tierra, porque me siento muy triste de que una marca que yo he construido con base en la diversidad, en la aceptación, en la inclusión, sea utilizada por un cuarto de personas que pues han demostrado todo lo opuesto, porque obviamente va a caer en un discurso negativo y ese no era el punto”, detalló el creativo, nacido en Villahermosa, Tabasco.

Al igual que otros diseñadores y marcas, Oyervides ofreció algunas prendas de su marca de lencería Proteo para ser empleadas por los integrantes del Cuarto Tierra, además de un atuendo usado por Peralta solamente en una gala.

Descarta Oyervides problemas personales con Ricardo Peralta

En su video, el creativo, quien cuenta con otro par de líneas, una de ellas llamada Carne Piel, dedicada a los trajes de baño, y una más que lleva su propio nombre, detalla que no tiene un problema personal con el comediante, que pensó tendría un mejor desempeño en el reality show de Televisa.

“Yo no tengo ningún problema personal con Ricardo, al final, yo decidí trabajar con él para un look de una gala, que a mí me gustó mucho, y darle unas piezas de mi marca Proteo para que la utilizaran porque pues obviamente nosotros teníamos la esperanza de que le fuera superbien".

“Yo creo que, como todos en la comunidad, creíamos que él iba a ganar, creíamos que él iba a hacer un gran papel, no está siendo así, y al final la idea era llegar a millones de personas, pero pues no queríamos llegar a millones de personas a través de insultos”, expresó.

Oyervides aprovechó la ocasión para aclarar que cualquier declaración o acción de Ricardo Peralta al interior de La Casa de los Famosos es a título personal y, en ningún caso, representa la opinión de su firma o de él mismo.

Pide que cesen agresiones en su contra

Desde que se viralizaron las opiniones del diseñador, que ha realizado atuendos para estrellas como Bad Bunny o Ana Torroja, algunos usuarios en redes sociales le han enviado mensajes ofensivos, por lo que les pide dejar de hacerlo.

“Les vamos a pedir por favor que dejen de agredirnos a nosotros y a todos los diseñadores involucrados con los looks de Ricardo, porque al final nosotros no tenemos nada qué ver en esto.

“Es sumamente molesto que para mí y todos los diseñadores que hemos o vamos a seguir estando involucrados en La Casa de los Famosos nos lleguen amenazas e insultos simplemente porque decidimos vestir a un personaje que está haciendo un papel que no les está gustando”, concluyó.