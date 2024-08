Eva Cedeño recuerda su brutal accidente en África, se cayó de una de las montañas más altas del continente

Eva Cedeño habló sobre la dura situación que sorprendió a sus seguidores a principios de años, pues hay que recordar que en febrero, la famosa viajó a África sin saber que sería uno de los peores capítulos de su vida, pues, sufriría un grave accidente en las montañas de África.

Ya que en Tanzania, debía ascender el imponente Kilimanjaro, uno de los montes más conocidos por sus tres volcanes inactivos, considerado como el pico más alto del país y uno de los más altos del mundo, puesto que la actriz tenía un gran deseo de practicar hiking o más conocido como senderismo,

Como ya mencionamos, Eva Cedeño fue a principios de año al monte Kilimanjaro, Tanzania, pues tenía el sueño de practicar senderismo; sin embargo, en su expedición por uno de los picos más altos de África al estar instalada con su equipo para descansar, se cayó junto a su tienda de acampar por todo el monte.

Por suerte la famosa actriz se detuvo en su caída junto a su tienda, por una piedra, y uno de sus compañeros de nombre “Nanito” logró rescatarla de la situación, por lo que decidió agradecer por salvarle su vida, ya que por la caída y la altura del monte, pudo haber perdido su vida.

Pues ahora en una conferencia de prensa, la famosa habló sobre esta dura situación en la que mencionó que no le impacto tanto por lo rápido que sucedió todo, por lo que agradeció la suerte que tuvo y que la hizo regresar a su hogar sana y salva, por lo que ahora está muy optimista sobre sus futuros proyectos.

“Cuando me di cuenta ya estaba fuera de la situación. Cuando me pongo a reflexionar si digo ‘híjole’, pude haber tenido muy mala suerte, pero no la tuve, entonces con eso me siento bien”, agregó Eva Cedeño