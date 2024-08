"Te pones muy altanera": Gomita tiene una intensa discusión con Sabine Moussier, la acusa de traición

La noche del miércoles 14 de agosto fuimos testigos de la cuarta "Gala de Nominación" de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" donde cinco habitantes están en riesgo de salir este domingo 18 de agosto. Los resultados de las votaciones generó una fuerte discusión entre Gomita y Sabine Moussier del cuarto "Tierra".

Tras conocer a los cinco sentenciados de la cuarta semana de competencia, los habitantes del cuarto "Tierra" brindaron sus reacciones sin embargo Gomita, una de las nominadas, decidió encarar a la villana de telenovelas, Sabine Moussier, quien libró aparecer en la plana de nominados.

En redes sociales se viralizó un video en el que Gomita y Sabine Moussier tienen una fuerte discusión después de conocer los resultados de la "Gala de Nominación" de "La Casa de los Famosos México". Al parecer la conductora de televisión no esperaba estar entre las sentenciadas de la cuarta semana.

Resulta que Gomita aseguró que Sabine Moussier tenía un pacto con los del cuarto "Mar" para no decir por quién votó. Minutos después la actriz de telenovelas expresó su molestia al decir que ella era fiel a los habitantes del cuarto "Tierra", por lo que no dudó en expresar su tristeza.

"No te estoy faltando al respeto y te estás poniendo muy altanera. Nunca te he tratado mal, no te estoy faltando al respeto", le dijo Gomita.