Cazzu ya borró sus fotos incluso junto a su hija Inti, ¿qué pasará con la cantante?

Cazzu sorprendió a todos con un movimiento que nadie se esperaba, eliminó todas las fotografías de sus redes sociales incluidas aquellas donde aparecía con su hija Inti. Aunque en un principio esta actitud pudiera hacer sobre pensar a todos los seguidores, la verdad es que se trata de un movimiento bastante común entre los artistas de la época.

Justo en el momento en que van a estrenar ya sea una canción o todo un disco completo, suelen ocultar todas las publicaciones que hicieron con anterioridad para que únicamente centres tu atención en las nuevas propuestas. Aunque esto por el momento solamente se trata de un rumor.

¿Cazzu estrenará nuevo disco? Fanáticos esperan tiradera contra Christian Nodal

Sorprende a todos sus fanáticos con este movimiento en las redes sociales. Crédito: Instagram

Se desconoce si la cantante Argentina trae entre manos el estreno de un nuevo disco. Pero es porque todos han estado esperando desde que inició su relación con Christian Nodal, pues la trapera no he entregado mucha nueva música más que algunos duetos con otros artistas.

Además todos estamos esperando que este disco contenga varias de las mejores letras que se le he escuchado en los últimos años, no solo por el fracaso de su relación con el cantante mexicano, también porque ahora tiene una nueva inspiración que es su pequeña hija. Hasta ahora, Cazzu no ha revelado mucho al respecto.

¿Quién es Cazzu y cómo ha sido su carrera musical?

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, es una de las artistas urbanas más importantes de Argentina. Hablamos de una cantante de estilo único, quien ha dedicado su carrera musical a la fusión de elementos del trap, el reggaeton, la cumbia, y el folklore argentino.

Solamente dejó tres fotografías. Crédito: Cazzu

Cazzu comenzó su carrera musical desde muy joven, experimentando con diversos géneros. Se le reconoce por haber pasado del rock, a la cumbia, y a lo urbano. No hay nada que la pueda limitar en cuestión de creatividad cuando se pone a escribir. Es una gran ejemplo para muchos artistas de Latinoamérica.

Pero su carrera también se ha visto muy bien criticada en cuestión de arte y diseño, pues ella misma estudió la carrera de cine y multimedia. Un tremendo plus que tiene sobre muchos otros artistas ya que complementa la experiencia musical con un toque único en la parte visual.

Fue con el lanzamiento de su álbum debut "Maldades" (2017) que Cazzu consolidó su estilo trap, ganando reconocimiento en la escena urbana. Sus colaboraciones con artistas como Khea, Duki y Bad Bunny la catapultaron a la fama internacional. Su carisma, talento y actitud la convirtieron en una figura icónica del género, ganándose el apodo de "La Jefa del Trap".