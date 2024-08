Susana Zabaleta elogia a Ricardo Pérez por ser un novio presente: “Me hace ver que el que quiere puede”

La relación amorosa de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se sigue fortaleciendo pese a la diferencia de edad de 30 años y ambos famosos lo demuestran mediante acciones y palabras. Ambos se elogian seguidamente, pero ahora la cantante y actriz abrió su corazón para hablar de su pareja.

Con total transparencia, la intérprete de “Colores en el viento” expuso que su novio no deja de sorprenderla porque siempre le demuestra que “el que quiere puede”, ya que en su relación de pareja no hay pretextos para crecer juntos.

Susana Zabaleta derrochó amor al hablar de su novio, Ricardo Pérez. Foto: Especial.

Susana Zabaleta reconoce que Ricardo Pérez es el novio perfecto

En redes sociales son virales las palabras que Susana Zabaleta le dedicó a Ricardo Pérez, motivo por el que sus fans celebran su noviazgo. La famosa actriz de “Sexo, pudor y lágrimas” externó lo siguiente al referirse de su pareja: “Ricardo me lleva a todos lados con él, sólo llama y me dice ‘me voy de viaje de trabajo a tal. Alístate porque ya compré nuestros vuelos’”.

Además, la musa del fallecido cantautor Armando Manzanero agregó que el generador de contenido y comediante le ha permitido saber que el amor sí puede ser bonito, especialmente porque en el pasado tuvo vínculos amorosos en los que nunca fue valorada.

Los famosos mantienen una relación, pese a la diferencia de edad de 30 años. Foto: captura de pantalla Facebook Indie 505.

“Salí con otros hombres en el pasado que me decían siempre ‘me voy’, ‘tengo trabajo, no puedo’ y siempre entendía sus espacios. Pero él, que me incluye en todo, me hace ver que el que quiere puede y, aunque se tenga que ir, me lleva”, destacó Susana Zabaleta, quien el próximo 30 de septiembre cumplirá 60 años.

Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se conocieron en 2023 en el programa “Divina comida” en el que fueron invitados. Como el nombre lo indica, el televisivo gira en torno a la comida, así que ambos mostraron sus dotes en la cocina. Pero más allá de esto, el generador de contenido cautivó a la actriz con su manera de ser, ya que desde el comienzo demostró su interés en ella.