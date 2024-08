Evaluna Montaner revela las primeras imágenes de su parto en casa, duró 29 horas y sin anestesia

Hace tan sólo unos días Camilo y Evaluna Montaner le dieron la bienvenida a su segunda hija, Amaranto. A través de redes sociales la pareja compartió las primeras imágenes del parto en casa que tuvo la cantante acompañada de su familia; sin embargo, en un reciente video reveló detalles del momento en el que dio a luz a su primogénita, Índigo, y el motivo por el que decidió que ambas pequeñas nacieran en su hogar y no en un hospital.

Evaluna Montaner revela detalles de su parto en casa con Índigo

A través de su canal de YouTube, el cantante Camilo compartió un video con una dinámica de preguntas y respuestas a Evaluna Montaner en la que reveló detalles de su primer parto en casa. La cantante puntualizó en la importancia de respetar la decisión de cada madre sobre la manera en la que desean que sus hijos lleguen al mundo, pues reconoció que no todas las mujeres comparten el mismo deseo que ella de dar a luz en su hogar.

Evaluna Montaner revela detalles del parto en casa con su hija Índigo. Foto: Captura de pantalla YT @camiloyevaluna



La hija del cantante Ricardo Montaner reveló que desde temprana edad tuvo información sobre los partos en casa gracias a su madre que estudió para ser doula -personas que se preparan para acompañar a las embarazadas durante el parto, el posparto y los cuidados de los recién nacidos-. “Desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto me lo imaginaba así, nunca en una clínica porque crecí con toda la información ahí. Otra cosa que me ayudó es que tú (Camilo) siempre estuviste en la misma página”, añadió.

“Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico y rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer”, dijo la cantante y sobre el parto que, de acuerdo con Camilo, duró 29 horas y no usó ningún tipo de medicamento para disminuir el dolor.

Criticas a Evaluna Montaner tras revelar que no fue al médico en su embarazo

La también actriz ha mantenido con total hermetismo los detalles de sus embarazos y partos, pero durante una entrevista para el podcast “Pensándolo bien, pensábamos mal” reveló que en su primer embarazo no acudió con un médico con la intención de mantener en secreto el sexo de su bebé. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios la defendieron, otros la tacharon de “irresponsable” ante el resigo que esto podría implicar para ella y su bebé.

“Yo no tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe, todo fue con una partera que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña”, declaró Evaluna, quien tomó esta decisión para evitar que el médico le revelara si su bebé sería niño o niña, algo que retomó con su segunda hija.