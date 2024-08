Mamá de Gala Montes le manda mensaje a su hija y entre lágrimas dice que confía en la reconciliación con la actriz

El nombre de Gala Montes y de su madre, Crista, ha dado mucho de qué hablar desde hace poco más de un mes, cuando ambas se vieron envueltas en dimes y diretes sobre la carrera y el dinero de la actriz; sin embargo, el conflicto se aminoró cuando se reveló que la joven entraría a La Casa de los Famosos México, donde se ha convertido en una de las favoritas del reality, esto junto al resto de miembros del equipo Mar

Aunque no tiene contacto con el mundo exterior, ya que se encuentra dentro del reality en una transmisión de las 24 horas del día, poco a poco se dan señales que indican que entre ella y su madre podría haber una reconciliación, primero cuando Gala Montes se puso a llorar al revelar que extraña a su progenitora y exmánager, y ahora por la propia Crista, quien en un reciente encuentro con los medios afirmó que confía en que ella y su hija vuelvan a ser las de antes.

Madre e hija han tenido algunas diferencias. (Foto: IG @galamontes)

Este fin de semana, la exmánager de la actriz apareció en un evento en el que no dudó en hablar con la prensa, especialmente después de defender a su hija por la pelea que tuvo con Adrián Marcelo, un asunto que se convirtió en violencia de género y por el que hasta la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México se posicionó. Durante la breve entrevista que ofreció, la señora incluso terminó llorando por lo mucho que extraña a Gala.

Durante su conversación explicó que salió a distraerse un rato y fue entonces cuando le preguntaron por su hija dentro de La Casa de los Famosos, y Crista afirmó que ella lo está haciendo "maravilloso". Al hablar del desacuerdo y enfrentamiento que Gala y Adrián Marcelo tuvieron, su mamá afirmó que "yo no puedo hablar mal de ella", esto pese a los problemas que incluso han tenido como madre e hija.

"Yo estoy a favor de esa Secretaría, parece ser que ese comunicado se lo pasaron por el arco del triunfo", dijo Crista no sin antes afirmar que está alzando la voz por su hija y porque ella misma es mujer y finalmente, ante las preguntas de los reporteros sobre sumarse al público y pedir que al influencer se le retire su cédula profesional que lo acredita como psicólogo, añadió que no serviría de nada porque el no ejerce.

Mamá de Gala Montes rompe en llanto y confía en la reconciliación con su hija

En otro momento de la entrevista Crista Montes afirmó que "adora" a su hija y que además la extraña; ante ello uno de los reporteros cuestionó que si con el helicóptero que le llevó a Gala a La Casa de los Famosos también le llevó amor, fue entonces cuando ella terminó llorando al recordar a su hija y sólo afirmando con la cabeza sin poder soltar mayor palabra.

"Soy la mamá, se va a poder" y "lo va a haber", fueron dos de las breves, pero contundentes declaraciones que dio ante las preguntas de si madre e hija tendrían una reconciliación. "Sí, se va a componer este asunto, tarde que temprano lo voy a arreglar", dijo. Finalmente le mandó un mensaje a su hija, quien se encuentra dentro de la casa más famosa de México.