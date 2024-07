Barbie Núñez luce en Instagram el traje de baño más elegante y top para este verano | FOTOS

Este verano está lleno de moda y estilo porque desde los desfiles hasta los aparadores los diseñadores presentaron propuestas variadas. Las famosas se suman a estas ideas de looks y muestra de ello es Bárbara Núñez Treviño, mejor conocida como Barbie Núñez, porque lució un atuendo que es perfecto para los días de arena, mar y sol.

La generadora de contenido compartió fotos de su outfit a través de su cuenta de Instagram, expresando que amó su look veraniego. Se trata de un top con cuello halter y falda asimétrica, de modo que parecería que es un bikini. Esto permitió que la originaria de Monterrey, Nuevo León, luciera elegante, así como lista para gozar de la playa.

Barbie Núñez se lució con su look de playa. Foto: Instagram Barbie Núñez.

Barbie Núñez, perfecta con su look de playa

Barbie Núñez posó desde la playa para lucir su look veraniego que complementó con accesorios clave para el verano: bolsa de hombro elaborada en fibras naturales y maxi accesorios, especialmente pulseras; éstas se han vuelto las preferidas de 2024, con lo que regresa la tendencia más es mejor.

A pesar de esto, la influencer regiomontana no saturó su look y eso fue vital para mantener un estilo elegante. De esta manera, la creadora de contenido recordó que los días de verano no están peleados con el estilo y clase, sino todo lo contrario porque el verano es perfecto para sacarle provecho a las apuestas de moda más atrevidas.

La influencer apostó por un atuendo en color verde olivo. Foto: Instagram Barbie Núñez.

Verde olivo, el nuevo beige

Un aspecto importante del look de Barbie Núñez es el color porque la famosa apostó por el nuevo beige, el verde olivo. Al igual que numerosas estrellas de Hollywood, la influencer corrió riesgo con este color que evoca la sofisticación y por eso se ha convertido en uno de los preferidos.

Los expertos en moda incluso indican que el verde olivo ya es parte de los colores neutros, es decir, el beige, blanco, café, marrón y negro. Su gran cualidad es que son fáciles de combinar con otros colores, sin perder clase, estilo y porte, como demostró la influencer con su atuendo veraniego.