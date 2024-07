Alexis Ayala revela cómo sobrevivió a un infarto: “La persona sabe que se está muriendo” | VIDEO

Aunque Alexis Ayala se ha enfocado en tener un estilo de vida sano para cuidar su salud y aspecto físico, en 2018 vivió un momento que cambió su vida porque sufrió un infarto. El actor mexicano, de 58 años de edad, recordó cómo fue ese momento durante la entrevista que le concedió a Álvaro Cueva y que está disponible en TikTok.

“Qué se siente tener un infarto”, le preguntó el entrevistador al actor, quien recordó que ese año estuvo haciendo mucho ejercicio porque tuvo un rebote por la tiroides y también porque se descuidó en todos los sentidos. “Había subido unos 14 kilos y me puso a hacer mucho ejercicio, gracias a Dios, porque por eso aguanté el infarto”, destacó el protagonista de “Si nos dejan”, quien a la fecha agradece que sobrevivió.

El actor recordó cómo es sufrir un infarto. Foto: Instagram Alexis Ayala.

Alexis Ayala y cómo sobrevivió a un infarto

Tras recordar su estado de salud de ese momento, Alexis Ayala recordó que el día que sufrió el infarto primero empezó a tener dolor estomacal cuando estaba en un restaurante, así que eran alrededor de las 2 de la tarde. El malestar aumentó conforme pasaron las horas, cuando ya se encontraba en su casa. Además, el actor destacó que le dolía mucho el lado derecho del hombro, al grado de que empezó a sudar.

“Sonó el teléfono y yo contesto, ya me sentía mal y no podía sostenerme en pie. Tenía el pecho sumido, contesté y dije 'necesito un médico urgente, me está dando un infarto'. El infarto es de las pocas cosas que la persona sabe que se está muriendo; te llenas de un miedo indescriptible y los dolores son raros”, recordó el exintegrante de Garibaldi.

Consejos de Alexis Ayala para cuidar la salud

Para Alexis Ayala fueron clave dos cosas: avisar de su estado de salud para recibir atención médica oportuna y cuidar su salud haciendo ejercicio. Por lo mismo, el famoso hizo un llamado para no dejar que el tiempo pase, ya que enfatizó que uno sabe cuando se trata de un malestar y cuando algo malo está sucediendo.

También sugirió ir a la instancia de salud más cercana, ya que el tiempo es vital en estas emergencias. Y, adicionalmente, Alexis Ayala hizo un llamado para que las personas se cuiden teniendo un buen estilo de vida porque define muchas cosas, especialmente en cuestiones médicas.