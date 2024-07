Niurka recuerda que perdió un bebé porque Juan Osorio no la dejaba descansar en "Aventurera"

La cubana Niurka Marcos y el mexicano Juan Osorio siguen en el ojo del huracán, pues desde el inicio de la nueva versión de "Aventurera", se enfrascaron en una discusión a distancia por el fracaso de la misma, quien contaba con Irina Baeva en el papel principal, algo que no fue del agrado del público.

Niurka ofreció una entrevista donde aseguró que Juan Osorio fue muy duro con ella cuando "Aventurera" estaba en uno de sus puntos más fuertes, justo protagonizada por la cubana, quien es catalogada como una de las mejores vedettes que pasaron por dicha puesta en escena.

Lo anterior, luego de que tuviera una bronca contra la ahora pareja de Juan Osorio, aunque solamente de palabras. Además, claro, del intercambio de declaraciones frente a la cámara con el productor de teatro y televisión. Agregó que son un par de personas con actitud sarcástica, ofensiva y déspota.

En la entrevista aseguró que había deseado mucho tener un bebé, pero se convirtió en algo triste porque lo perdió debido a que no se cuidó de manera correcta, tenía tanto trabajo que finalmente la llevó a estar desnutrida. Esa fue la razón principal por la que Niurka Marcos perdió aquel bebé.

Recordó que terminó en el hospital, pues Juan Osorio la hizo trabajar hasta que se le notara la pancita. Incluso tenía dos trabajos en un solo día. Esto sucedió en el año 2000, cuando hizo su temporada. Una vez que se recuperó, la hicieron volver a la obra sin posibilidad de recuperarse.

“Imagínate cómo estaba que terminé en el hospital vomitando hiel y bilis porque no tenía nada en el estómago. Estaba así de flaca. Cuando me recuperé fue ‘órale, a ganar billete’. Cuando él me internó, obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él, no me lleva”, dijo.