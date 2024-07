Natália Subtil arremete contra Mori por no hacerse cargo de su hija: "no ayudas en nada a tu hija” | VIDEO

La polémica entre Natália Subtil y Sergio Mori sigue dejando de qué hablar. Después de las palabras del cantante sobre la situación en el cuidado y la educación de Mila vuelve a dar un giro más. Ahora, Natália confirmó que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori no se hace cargo de la pequeña Mila a pesar de decir lo contrario en días pasados. En esta ocasión confirmó que "mamá, es la única" que se hace cargo.

A lo largo de la semana se reactivaron los problemas de paternidad de Sergio Mori cuando dejó claro que no podía acudir a los eventos de su hija porque Subtil tenía su coche y que lo importante era que la niña estuviera bien y feliz. Ante estas declaraciones se volvieron a activar los problemas con su expareja quien no se quedó callada y respondió a todo lo que dijo. Natália dejó claro que era un mitómano.

Natália tiene claro que nadie debe decirle que hacer a Mori para que cumpla con sus responsabilidades (IG: nataliasubtil)

Natália Subtil arremete contra Mori por no hacerse cargo de su hija

Hace un par de días, la mamá de Mila dejó claro que Sergio es un mentiroso y en realidad no se quiere hacer responsable de su pequeña. Después de escuchar las declaraciones que dio a los medios de comunicación, Subtil confirmó que es un mitómano y que no la gran diferencia entre ellos es que ella habla con la verdad en público. Después confirmó que no le ayuda en nada en el cuidado de la niña.

"¡Qué triste debe de ser una persona mitómana! ¿Desde cuándo mi coche es tu coche, güey?! No fuiste al festival porque no quisiste y punto. Nuestra diferencia es que hablo con la verdad independientemente de que agrade al público o no. Tú no ayudas en nada a tu hija”, escribió en X, donde también compartió el video sobre las declaraciones del actor.

Posteriormente fue interrogada por los medios de comunicación donde volvió a confirmar que Mori no ayuda con nada y es mamá la encargada de todo. En esta intervención se le cuestionó sobre la posibilidad de la intervención de la mamá de Sergio para que se ha responsable el cantante de su hija. Natália dejó claro que el hijo de Mayer ya tiene edad para hacerse responsable de sus actos y de su hija.

"A ver, el chico ya va a cumplir 30. Ya no es un niño, ustedes creen que es... o sea, ya va cumplir 30. Ya no debe de estar hablando mamá y papá", sentenció Natália para dejar claro que el cantante debe hacerse responsable de su hija sin que terceros intervengan para decirle que debe y que no debe hacer en su vida personal y amorosa.