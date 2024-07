José Eduardo muestra el MIEDO que siente por las agujas al ser vacunado contra el VPH en pleno programa: VIDEO

Durante el programa Miembros al Aire, José Eduardo Derbez vivió un momento de sufrimiento y dolor previo a ser vacunado contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). El papá primerizo mostró que le tiene mucho miedo a las agujas, motivo por el cual la pasó mal antes de que recibiera la inoculación.

El actor no quería ser vacunado, pues aunque un especialista les explicó minutos antes que era una vacuna segura y muy importante para todas las personas, José Eduardo se negaba a que la aguja entrara por su brazo, por lo que fue el último conductor en recibir la dosis.

José Eduardo se negaba a que la aguja entrara por su brazo | Foto: YouTube Unicable

José Eduardo Derbez sufre al ser vacunado contra el VPH en pleno programa

En el episodio más reciente del programa Miembros al Aire de Unicable, acudió un infectólogo como invitado, quien dio un informe sobre el VHP y sobre cómo prevenirla. Pero antes de retirarse invitó al elenco conformado Paul Stanley, Leonardo de Lozanne, Raúl Araiza, Jean Duverger y el hijo menor de Eugenio Derbez a que se4 vacunaran y para ello, el especialista ya venía preparado.

El primero recibirla fue Raúl Araiza, quien no mostró resistencia pero al parecer sí fue doloroso, pues sus gestos lo delataron, luego Paul, seguido de Jean y Leonardo, quien fue el más valiente de todos. Pero cuando llegó el turno de Derbez trató de resistirse e incluso dijo que mejor no se quería vacunar, al final no tuvo escapatoria pero fue un momento de mucho nerviosismo, dolor y sufrimiento.

Paola Dalay también le tiene miedo a las agujas

Todo parece indicar que José Eduardo y Paola Dalay, la madre de su hija comparten este temor, pues la joven también ha compartido con sus seguidores de redes sociales que le causan mucho miedo las agujas, incluso en un video mostró cómo reaccionó cuando le iban sacar sangre durante su embarazo y la pasó muy mal.

Dalay estaba tan nervios y asustada en aquel momento que no pudo evitar llorar y aunque el conductor estaba ahí para apoyarla, no pudo contener el miedo. Afortunadamente para ella, en ese momento el médico le informó que ya no le debían hacer estudios de sangre por lo que se salvó del pinchazo.