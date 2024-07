Gabriel Soto es dado de alta y da detalles sobre su estado de salud: "Se salió de mis manos"

Gabriel Soto generó gran preocupación entre sus fans luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia este sábado 6 de julio, además de que en redes sociales se difundió una fotografía en la que se puede ver al actor sufriendo ante un intenso dolor. Este domingo fue dado de alta y a través de sus redes sociales dio detalles sobre su estado de salud, y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

Gabriel Soto da detalles sobre su estado de salud

El sábado 6 de julio Gabriel Soto fue hospitalizado de urgencia tras presentar dificultades para respirar, aunque no se revelaron más detalles sobre su estado de salud en redes sociales el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió una imagen en la que se observa al actor llegando al nosocomio con un intenso dolor.

Gabriel Soto es dado de alta y habla sobre su estado de salud. Foto: Captura de pantalla IG @gabrielsoto

El productor Gerardo Quiroz informó a los medios de comunicación que Soto fue llevado a un hospital momentos antes de salir al escenario, aunque el actor expresó en aquel momento no sentirse tan mal decidieron trasladarlo al nosocomio debido al intenso dolor que sentía. Una vez en el lugar su estado de salud empeoró y los médicos le recomendaron quedarse para ser atendido, así lo relató en redes sociales.

Fue el propio actor quien a través de sus historias en Instagram explicó que fue hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial: “Tenía la presión en 170, 111, lo cual es muy alta. Derivado de eso dolor de pecho, falta de aire, vómito y hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran.

Gabriel Soto explica que sufrió un grave cuadro de hipertensión arterial. Foto: IG @gabrielsoto

“Me fui a urgencias, afortunadamente ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba”, dijo el actor al señalar que ya fue dado de alta y deberá permanecer en reposo durante algunos días antes de retomar sus actividades sobre el escenario.

Gabriel Soto agradece muestras de apoyo ante complicaciones de salud

El actor agradeció las muestras de apoyo de sus fanáticos y pidió disculpas ante la suspensión de la función programada para este fin de semana de la obra "El precio de la fama" en la que participa. Indicó que deberá tomar unos días de descanso, sin embargo, podría ser el siguiente fin de semana cuando retome sus actividades sobre el escenario una vez que su salud haya mejorado.

Gabriel Soto revela que permanecerá unos días en reposo antes de volver a los escenarios. Foto: IG @gabrielsoto

“Quiero darle las gracias a mi productor Gerardo Quiroz por el apoyo y la comprensión, a toda la compañía de ‘El precio de la fama’ ya que derivado de esto no pude llegar a dar las funciones que teníamos. Quiero pedirle también una disculpa al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto por ir al teatro, a vernos, ahora sí que se salió de mis manos, los médicos no me dejaron”, finalizó.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la presión arterial alta no tiene síntomas y la única manera de detectarlo es a través de chequeos regulares. En los casos "cuando se mantiene mucho tiempo alta, hace que el corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado, lo que puede ocasionar serios problemas de salud, como ataque cardiaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, e insuficiencia renal".