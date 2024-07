Eduardo Capetillo Jr coquetea con una hermosa cantante de regional mexicano ¿ya olvidó a Lucerito Mijares?

Una nueva relación se está cocinando en el mundo del espectáculo, ya que todo corresponde para que Eduardo Capetillo Jr esté coqueteando con otra mujer que no es Lucerito Mijares y que corresponde a la cantante de regional mexicano, Carolina Ross con quien el viernes 5 de julio compartió el escenario al recibir una invitación por de la sinaloense para formar parte de su espectáculo.

Carolina Ross se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional, cautivando a más de 1,200 personas con un show que resultó en un sold out, un impresionante espectáculo en el que tuvo como invitado a Eduardo Capetillo con quien los fanáticos apreciaron una gran química y hasta coqueteos.

En redes sociales revelan que Carolina Ross y Eduardo Capetillo Jr tienen una gran química. Captura de pantalla TikTok/@doristllz

¿Eduardo Capetillo Jr y Carolina Ross son novios?

En redes sociales varios usuarios notaron las risas, las miradas y la química de Carolina Ross y Eduardo Capetillo Jr en el escenario, algunos manifestaron que fue parte de la interpretación del tema “Rumores” que fue lo que cantaron en el evento, mientras que otros aseguran que se podría dar algo más entre ellos ya que ambos están solteros.

Es importante recordar que Eduardo Capetillo Jr. fue vinculado sentimentalmente hace algunas semanas con Lucerito Mijares, quien fue una de sus compañeras en el programa de televisión “Juego de voces”, razón por la que la audiencia ahora pide que prueben suerte en el amor, aunque ellos siempre han dicho que sostienen una relación de amistad.

Eduardo Capetillo y Carolina Ross se lucieron en el escenario. Captura de pantalla Captura de pantalla IG/BLLatinMusic

¿Quién es Carolina Ross y por qué es famosa?

Carolina Ross es una de las promesas femeninas del regional mexicano, es originaria de Culiacán, Sinaloa y desde hace años escala a pasos agigantados en su carrera como cantante, por lo que el éxito en el Lunario de la Ciudad de México, fue un viaje musical a través de sus éxitos virales y temas inéditos, así como los que forman parte de su nueva producción “Puñetas Mentales”.

Además de Lalo Capetillo en el escenario también se vivieron la participación de otros invitados especiales como Joss Favela, quien sorprendió al acompañar a Carolina en la interpretación de “Mi Ego”, así como también Chucho Rivas, quien se unió a la estrella para cantar “Háblame de ti”.

Los artistas conquistaron el escenario. BLLatinMusic

¿Qué pasó entre Carolina Ross y Nodal?

Carolina Ross también estuvo en el ojo público tras ser vinculado sentimentalmente con Christian Nodal antes de que incluso empezara su relación con Cazzu, los norteños tuvieron varias participaciones musicales juntos, el cantante la invitó a abrir sus conciertos en Estados Unidos, pero ahora se sabe que ya no hay comunicación entre ellos y que incluso se dejaron de seguir.

Los artistas ya no se siguen en redes sociales y esto lo confirmó Carolina Ross en una entrevista para la periodista Érika González, la famosa mencionó que no se había dado cuenta y que ella pensaba que existía una buena amistad entre ellos, pero después al revisar se dio cuenta que Christian Nodal ya no la seguía, por lo que decidió no investigar las razones.

Carolina Ross tuvo varias participaciones musicales con Nodal. Captura de pantalla IG/carolinaross

Lo que agregó la cantante es que siente un gran agradecimiento con Nodal por todas las oportunidades que le brindó en el pasado y que no existe algún rencor de su parte sino todo lo contrario. Además, menciona que ella sigue firme su lucha por el éxito en su trabajo.