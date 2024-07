Brincos Dieras habla sobre el intento de secuestro que sufrió: “Andaban sobre mí”

Brincos Dieras es uno de los comediantes más polémicos en el mundo del espectáculo debido a sus chistes y la forma en la que interactúa con el público durante sus presentaciones, pese a ello goza de gran popularidad. Sin embargo, durante uno de sus momentos de gran fama vivió un episodio de gran angustia con su familia luego de que un grupo armado irrumpiera en su casa para intentar secuestrarlo.

Brincos Dieras habla de su intento de secuestro

Aunque el famoso payaso se ha mostrado siempre con sentido del humor tanto fuera como en sus espectáculos, esta vez recordó con pesar uno de éstos debido a que fue el día en el que un grupo armado irrumpió en su casa para intentar secuestrarlo. En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el comediante indicó que su familia vivió momentos de angustia mientras él fue sacado de manera abrupta de su show para protegerlo.

"Después de la boda me andaban levantando. No sé qué pasó, andaban sobre mí, y yo no sabía, no hice nada. Se metieron a mi casa varios hombres armados, estaba mi esposa, estaban mis hijos y todos andaban bien asustados. Llegaron a la casa, tenía 10 hombres armados arriba, 10 hombres armados abajo. Iban sobre mí. Yo estaba en un show, me dicen 'córtale' y me llevaron a esconderme y nunca supe de qué se trató", recordó.

Brincos Dieras admite haber trabajado en fiestas del crimen organizado

Algunos famosos han revelado haber sido contratados por el crimen organizado para realizar espectáculos durante sus fiestas, algo que ocurrió con Brincos Dieras y así lo admitió durante en su charla con Yordi Rosado donde descartó que su intento de secuestro haya sido resultado de ello ya que en aquel momento no gozaba de la fama que tiene actualmente.

Brincos Dieras habla sobre el intento de secuestro que sufrió. Foto: IG @brincosdierasofficial

“Se puso muy de moda en aquellos años que secuestraban a cualquier gente, un taquero... lo que sea. Fue un tiempo. Nadie supo qué rollo, no hubo nada más después, ya no me molestaron, ni me pidieron dinero o a lo mejor se equivocaron o se metieron a la casa equivocada”, añadió el comediante.

¿Rivalidad de Brincos Dieras y Franco Escamilla?

Roberto Carlo, como es el nombre de pila del comediante, también habló sobre la supuesta rivalidad que existe entre él y el standupero Franco Escamilla. Aunque negó tener conflictos recordó el incómodo momento que tuvieron y dijo no ser seguidor de su forma de hacer comedia y enfatizó en las diferencias que existen en sus espectáculos.

“No nos conocemos, nunca nos hemos saludado. Topamos, él me abrió el show y yo lo cerré, todavía no éramos famosos”, dijo Brincos Dieras antes de hablar sobre la comedia de Franco Escamilla: “Lo de ahorita es bueno, pero no es mi ritmo. Ellos son tranquilito, monólogo y todo”.