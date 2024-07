Acusan a Irina Baeva de hacerle brujería a Gabriel Soto tras supuesto truene entre los actores

Gabriel Soto se puso en boca de todos la tarde del sábado 6 de julio, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el actor fue hospitalizado de emergencia tras fuertes dolores en el pecho y la cabeza que lo obligó a cancelar una función de teatro e ir a una consulta en el nosocomio. Tras filtrarse una foto del galán de telenovelas en la que muestra un rostro de un dolor agonizante, se reveló que fue dado de alta sin que hasta el momento se tengan más detalles al respecto.

En medio de sus complicaciones de salud, la prensa captó a Irina Baeva saliendo de un domicilio a bordo de una camioneta negra sin decir ni una sola palabra a la prensa, pese a la preocupación sobre el estado de salud del actor y pareja de la polémica "Aventurera", quien se enfrenta a críticas y a un posible reemplazo de este musical. A horas de que todo esto estalló, también se intensificaron los rumores que los actores ya le pusieron fin a su romance y que incluso la rusa le habría hecho brujería al protagonista de telenovelas.

El actor ya fue dado de alta. (Foto: IG @gabrielsoto)

Ahora, durante un en vivo de Michelle Rubalcava, resaltó el rumor de que esta relación y compromiso habría llegado a su fin y que no pueden revelarlo por decisión de una televisora, además que el actor ya no tiene fotos junto a la actriz rusa en redes sociales. De acuerdo con el excolaborador de "Venga La Alegría" resaltó que en las últimas horas han iniciado rumores en los que se asegura que Irina Baeva le estaría haciendo brujería a su supuesto ex.

¿Irina Baeva le hizo brujería a Gabriel Soto? Aseguran que por eso terminó hospitalizado

Durante su emisión, Michelle Rubalcava recordó que hace un tiempo en "Chisme No Like" se habló el pasado de Irina Baeva en donde supuestamente manejaba energías "extrañas", mismas que ahora están relacionando con las complicaciones de salud del actor, especialmente cuando se encontraba en su mejor momento y la actriz en el peor de los suyos.

"Por ahí andan soltando las malas lenguas que Irina pudo haber hecho un trabajo con unas energías extrañas para que esto le pasara a Gabriel porque está tan enojada que ya no están juntos, de que la mandó a mandó a volar y que a parte él está triunfando en la obra y a ella no le fue bien en Aventurera", contó.

Ahí mismo, el periodista de espectáculos resaltó que el actor siempre ha sido un hombre de excelente salud, además que hace unas semanas lo fue a ver a su obra y no se veía nada mal. Por otro lado, no descartó que toda esta situación podría deberse a un karma para Irina Baeva. Finalmente, se cuestionó a quién le rezará la actriz para "tener tanto trabajo".

"Yo me pongo a pensar: ¿no será brujería esto que le pasó a Gabriel? Piénsenlo, analícenlo, pónganse a pensar, cómo alguien a quien le está yendo súper mal, obviamente no iba a dejar que a la otra persona le vaya bien, cuando me dijeron que Gabriel fue quien la mandó a la fregada".

Televisa estaría por confirmar separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

De acuerdo con Rubalcava, Gabriel Soto e Irina Baeva no pueden hablar sobre el fin de su relación por decisión de Televisa; sin embargo, resaltó que próximamente el anuncio oficial se dará a conocer próximamente. "A ellos en Televisa no dejan a Gabriel que diga abiertamente que ya no está con Irina, porque ha funcionado en cuanto a mercadotecnia que esta pareja siga junta. Porque qué bonito, el rating, venden; por otro lado, no quieren escándalos para Gabriel. Televisa está protegiendo a Gabriel porque es de las cartas fuertes en cuanto a galanes masculinos", dijo, aunque también resaltó que pronto se dará a conocer la noticia en un comunicado oficial.