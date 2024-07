Luis Miguel causa furor y agota 40 mil localidades en Valencia

Un envolvente show de alta tecnología, vibrante iluminación, gigantescas pantallas y un completo aparato orquestal, se unieron este fin de semana a los electrizantes movimientos y el talento inigualable de Luis Miguel, el cantante latino más exitoso de todos los tiempos, quien a lo largo de dos horas hizo estallar en una sola voz las 40 mil gargantas reunidas en el estadio del Levante.

Luis Miguel recibió una ovación de más de diez minutos Créditos: Especial

Al igual que en Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, La Coruña y Cádiz, Luis Miguel subió la temperatura de la capital Turia para derretir el tiempo y unir en una sola corriente a las múltiples generaciones que minuto a minuto, hicieron eco de los temas que han hecho historia a través de su voz; entre ellos, “Será que no me amas”, “No sé tú”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Suave”, “Culpable o no”, “Por debajo de la mesa”, “La bikina”, “La media vuelta” y “Somos novios”.

Una impecable narrativa in cressendo y que al ritmo de las Xylobands, convirtieron el “cap i casal” en una hoguera de luz que se extendió hasta el arrollador cierre protagonizado por “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando Calienta el Sol”.

La tercia consumó la historia y rindió al Estadio Ciudad de Valencia en una ovación de más de diez minutos que confirmó el éxito definitivo de Luis Miguel en su gira por España; un Tour que llegará a su término en la Costa del Sol este próximo 31 de julio, 2 y 3 de agosto, cuando el astro mexicano se presente en el Starlite Festival de la ciudad de Marbella.

