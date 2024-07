Cecilia Galliano envía mensaje a Gomita por la polémica con su anillo de compromiso: “No nos ensucien con eso”

La polémica en “La Casa de los Famosos México” ha logrado afectar a celebridades en el exterior, entre ellos Cecilia Galliano ya que se recordó el robo de su anillo de compromiso ocurrido hace más de 10 años y por el que culparon a Lapizito, hermano de Gomita que está entre las participantes de la nueva temporada. Por ello, la conductora le envió un contundente mensaje a la influencer con el que espera dejar atrás aquel amargo momento.

Cecilia Galliano envía mensaje a Gomita por el robo de su anillo

Aunque Cecilia Galliano se mantuvo alejada del escándalo que se ha generado luego de que el conductor Mark Tacher recordara el robo del anillo de compromiso que le dio, no pudo evitar que surgieran los cuestionamientos al respecto debido a que Gomita dio su versión de lo ocurrido a sus compañeros en "La Casa de los Famosos México" ya que es algo que afectó su carrera y a su familia, pues su hermano fue señalado como responsable del hurto.

“Eso ya pasó hace mucho tiempo, de parte mía está más que olvidado, que sanado. No voy a hablar de eso porque la verdad da mucha flojera, yo creo que no es un tema, creo que Gomita tiene muchas cosas más que mostrar. Yo la conozco desde que es muy chiquita y creo que es una oportunidad para que demuestre todas las cosas que sabe hacer, la simpatía, la creatividad… Entonces ya no nos ensucien con eso”, dijo la conductora en entrevista para TVyNovelas.

Por otra parte, Aracely Ordaz, como es el nombre de pila de Gomita, también le envió un mensaje a Galliano: “Yo no tengo nada en contra tuya, yo creo que somos seres humanos que cometemos errores. A lo mejor en ese momento tú pensaste mal de nosotros, o de mi hermano, y creo que somos unas personas tan honestas y tan humildes que a lo mejor pudo haber dudado de nosotros”.

Gomita pide dejar atrás la polémica por el anillo de Cecilia Galliano. Foto: IG @ceci_galliano

¿Qué ocurrió con el anillo de Cecilia Galliano?

Todo ocurrió en 2014 durante una emisión del programa “Sabadazo” en el que Cecilia Galliano trabajaba con Gomita y su hermano, Lapizito. Durante un baile ante las cámaras la conductora perdió accidentalmente el anillo de compromiso que le había dado el conductor Mark Tacher.

Aunque se ha difundido un video en el que se observa que Alfredo Ordaz, nombre de pila de Lapizito, corre para tomar algo del piso aquel día se revisó a todo el personal y celebridades en el programa sin encontrar nada. Sin embargo, recientemente Mark Tacher revivió la polémica y culpó al hermano de Gomita una vez más asegurando que fue él quien tomó la sortija del piso.