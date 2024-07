La Casa de los Famosos México: Shanik "saca del clóset" a este actor y se vuelve tendencia

Shanik Berman es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas, además de que en La Casa de los Famosos ha causado mucho revuelo por las declaraciones que ha hecho, entre las cuales ha pasado a “afectar” a Marco Antonio Regil, pero en esta ocasión se volvió tendencia porque “insinuó” que Fernando Colunga es gay, lo cual desató mucho revuelo en redes sociales.

Pese a todo el escándalo que causa, la periodista fue nominada el pasado 24 de julio. Esta noticia se la dio Galilea Montijo y en ese momento se mostró estoica, aunque más tarde dejó ver que estaba muy triste por poder salir de La Casa de los Famosos. Sin embargo, en redes sociales creen que se mantendrá, pues con lo que dice siempre causa polémica y da mucho contenido para el reality show.

¿Qué dijo Shanik Berman?

En una plática grupal, platicaron sobre este tema, Adrián Marcelo le preguntó a la comunicadora sobre la orientación sexual de Colunga, pero ella dejó entrever con sus gestos que era gay. Esto no lo confirmó, pero fue suficiente para que en las redes sociales explotara como pólvora. Hasta el momento, Fernando no ha comentado nada.

También habló de Marco Antonio Regil

Berman afirmó que la soltería de Marco Antonio Regil está ligada a la estrecha relación que mantenía con su madre, Irma Sánchez Mayans. “Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito, y la mamá le dice: ‘Tú eres mi novio’. Entonces lo presentaba: ‘Él es mi novio. Él es mi pareja”, dijo con mucha seguridad la comunicadora.

El actor no se ha pronunciado al respecto. Foto: @ferfercolunga / Instagram.

Las palabras de Shanik Berman no tardaron en llegar a oídos de Marco Antonio Regil, quien rápidamente desmintió las afirmaciones. "No sé si sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí porque si no pues nada más anda inventando para que le vaya bien en el show… Anda muy afectada dentro del reality. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Mi mamá ya falleció y no es para andarla metiendo en chismes”, dijo entre risas.