Briggitte Bozzo le roba un beso a Gala Montes, así fue la reacción de la actriz

Con el encierro ha surgido atracción entre algunos participantes de “La Casa de los Famosos México”, así lo demostró Briggitte Bozzo que no dudó en robarle un beso a Gala Montes frente al resto de los participantes. Aunque a cambio recibió indiferencia de la actriz, por lo que la influencer respondió molesta asegurando que de hacerle caso ella no la “negaría” como lo hizo Bárbara Islas.

Briggitte Bozzo le roba un beso a Gala Montes

Todo comenzó durante una charla en la cocina en la que Agustín Fernández dijo que Briggi lo había rechazado: “No me quiere dar un beso, ya veremos el viernes con dos cervezas”. Entre risas, la influencer venezolana aseguró que sí estaba dispuesta a darle un beso a Gala Montes y entonces la sostuvo del rostro para acercarse rápidamente a ella y robarle un beso, aunque no resultó como esperaba ya que la actriz respondió asegurando que era su hermana: “¿Qué te pasa, cochina?”.

La indiferencia de Gala Montes habría generado molestia en Bozzo, pues no dudó en responder que ella no la “botaría” haciendo referencia a lo ocurrido con Bárbara Islas que negó tener un romance con la actriz pese a que lo hicieron público en plena transmisión previa a su entrada en el reality show asegurando que la conexión especial entre ellas surgió durante la telenovela “Vivir de amor”.

Gala Montes revela que aún quiere a Bárbara Islas

Luego de que Bárbara Islas negara su romance, Gala Montes reaccionó molesta asegurando que su amistad con la actriz había terminado y que no deseaba volver a saber más de ella. En redes sociales, la también modelo fue señalada de forzar a su excompañera de escena del “clóset” y recibió fuertes críticas al respecto, algo ante lo que no dudó en defenderse asegurando que había sido de común acuerdo.

Gala Montes revela que aún quiere a Bárbara Islas. Foto: IG @galamontes

“Yo jamás haría algo que la perjudicara como ventilar cosas tan personales y difíciles de contar. Yo como bisexual profesional sé lo duro que es y me costó mucho hacerlo, por eso fue algo consensuado (…) Estoy super enojada porque no me gusta que me expongan así ante la comunidad, yo no saqué a nadie del clóset (…) Nuestra amistad ya valió, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia, pero a mí no m e vas a dejar en ridículo”, dijo Gala Montes.

Pese a su evidente molestia, en una reciente charla con Shanik Berman en “La Casa de los Famosos México” la actriz aseguró que aún quiere a Bárbara Islas: “La quiero mucho, claro sí, sabes que la quiero. Es una buena persona, sólo se confundió. Sólo no me gustó que jugara con eso porque te lastima que hagan esas cosas, más después de lo de mi mamá”.