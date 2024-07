Luis Miguel derrite los Festivales de Cádiz y La Coruña en su paso por España

Una auténtica fiesta de color, energía y euforia se vivió este domingo con el arribo de Luis Miguel al Coruña Sounds Festival de Galicia y tras escucharse las primeras notas de “Será que no me amas”, tema con el que Luis Miguel cautivó desde los primeros minutos el corazón de los 12 mil espectadores quienes no dejaron de corear los legendarios éxitos del cantante latino más importante de todos los tiempos.

La energía llegó a su máximo con “La fiesta del mariachi”, propagándose inmediatamente en una sola voz que inundó por completo el puerto gallego con el "altanera, preciosa y orgullosa, solitaria camina La Bikina” y continuar hasta deshacerse en una ovación ensordecedora luego de los éxitos “La chica del bikini azul”, “Isabel" y “Cuando Calienta el Sol”; temas con los que Luis Miguel cerró su participación envuelto por una lluvia de corazones de papel, enormes balones negros que rodaban entre el público y el grito al unísono de "Luis Miguel, oe oe oe”.

Una atmósfera que continuó este miércoles en el Concert Music Festival de Cádiz, plaza donde la expectación por el arribo del cantante al escenario Lenovo Motorola de Sancti Petri, se vio acompañada por la nostalgia de la huella gaditana del Sol. Fue así que las memorias también alzaron su voz para seguir al cantante minuto a minuto en Chiclana de la Frontera; un show romántico, cargado de energía como es su estilo, pero también íntimo y en una palabra, abrumador.

Luego de La Coruña y Cádiz, Luis Miguel cerrará su gira 2024 por España ante más de 20 mil espectadores en el Estadio Ciudad de Valencia este próximo 27 de julio; y con tres cálidas veladas en el Starlite Festival de Marbella los días 31 de julio, 2 y 3 de agosto.