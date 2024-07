Elizabeth Gutiérrez retoma pleito con William Levy y lo defiende de las críticas: "Siempre lo voy a amar"

Elizabeth Gutiérrez y William Levy protagonizaron una de las rupturas más polémicas en el mundo del espectáculo, pues ocurrió en medio de rumores de una infidelidad y acusaciones por presunta violencia doméstica. Ante esto, el actor cubano se convirtió en blanco de críticas a las que la conductora le puso fin con un comunicado en redes sociales en el que defiende a su expareja y aclara su situación familiar actual, así como la relación que el modelo tiene con los hijos que tienen en común.

Elizabeth Gutiérrez defiende a William Levy de críticas

En abril pasado Elizabeth Gutiérrez anunció entre lágrimas su ruptura definitiva con William Levy durante una entrevista para la revista Hola USA: “Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, ¿sabes? O sea, quería, porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos, actualmente no estamos juntos”.

Elizabeth Gutiérrez defiende a William Levy de las críticas tras su separación. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

Ante las críticas que ha recibido el actor y las especulaciones que han surgido sobre su ruptura, la conductora publicó un comunicado en Instagram donde defiende a su expareja: “He herido sin querer a las personas que más amo (…) A pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio. Yo estaba en el lugar que elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, protegió y me dio lo mejor de él”.

La también modelo aclaró que su hijo, Christopher Alexander, decidió quedarse con su padre por decisión propia y que su hija, Kailey, tiene una buena relación con el actor pese a los conflictos que tuvieron en el pasado. Además, puntualizó en que no fue víctima de violencia durante su relación con William Levy y se retractó de las acusaciones que habría hecho sobre el supuesto consumo de sustancias del actor.

Elizabeth Gutiérrez anunció su separación definitiva en abril pasado en medio de rumores de una infidelidad. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

“Quiero dejar claro que William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y familia, es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y par todos los que realmente lo conocemos. Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y como tal siempre la voy a defender”, finalizó.

La escandalosa separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Tras destaparse la ruptura de los actores, surgieron un sinfín de rumores sobre el motivo de su separación. Aunque los videos que se filtraron en redes sociales en los que se observa que la policía interviene en los conflictos de la pareja generaron señalamientos de presunta violencia en su relación.

Elizabeth Gutiérrez asegura que William Levy sostiene buena relación con sus hijos. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

El programa “El Gordo y la Flaca” difundió un video del altercado que tuvo la expareja en marzo pasado en su casa de Miami, Florida, donde su hija Kailey exige a los oficiales revisar la casa para encontrar a una mujer que supuestamente estaría en la habitación del actor y por la que éste le impediría la entrada a la menor.

El reporte de la policía de la ciudad de Davie al que tuvo acceso la revista People en Español, detalla que Elizabeth Gutiérrez acudió a la casa con sus sobrinas que y su hija, de 14 años, para que ésta última buscara su ropa. Una vez adentro la menor habría notado la presencia de una mujer en la habitación de su papá por lo que golpeó la puerta, momento en el que el actor le dio un "empujón" para impedirlo.