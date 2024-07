Quién es Conrado Villagra, el exnovio acusado por Briggi Bozzo de maltrato psicológico

A tan sólo unas horas de que comenzó la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” algunos de los participantes han hecho fuertes declaraciones. Tal y como ocurrió con la actriz venezolana Briggitte Bozzo, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de la violencia psicológica que vivió con su expareja durante tres años.

Briggitte Bozzo habla de su relación tóxica con Conrado Villagra

Briggitte Bozzo se ha colocado como una de las creadoras de contenido favoritas, sin embargo, el paso de la actriz en redes sociales se vio marcado por la violencia psicológica que vivió durante su noviazgo con otro influencer que la señaló durante una transmisión en vivo de haberle sido infiel. Aunque la actriz se había negado a hablar del tema, en una charla con Adrián Marcelo, Sian Chiong y Shanik Berman se sinceró.

“Él no me ama, es un narcisista, me hizo mucho daño (…) Yo viví con él tres años, al principio pagó todo y luego ya no quería que viera a mi mamá, a mis amigas… súper tóxico. Yo estaba en mi momento de crecimiento en redes sociales y subió conmigo. Le pagué todo hasta que me harté porque ya había mucha violencia verbal, me hacía sentir muy mal”, dijo la actriz al borde del llanto.

Aunque Bozzo no mencionó el nombre de su expareja, internautas de inmediato señalaron al influencer Conrado Villagra, pues fue quien habló sobre la supuesta infidelidad que también aclaró la actriz: “Jamás le fui infiel, jamás en mi vida, pero se le hizo muy fácil hacer un en vivo y decir que le fui infiel. Soy una persona muy vulnerable, no me gusta dañar a los demás y me quedé callada por mucho tiempo”.

¿Quién es Conrado Villagra, exnovio de Briggitte Bozzo?

Conrado Villagra tiene 26 años de edad y es originario de Argentina, ha destacado en redes sociales con sus videos de baile y compartiendo detalles de su vida personal, como sus viajes. Aunque se abrió paso en diferentes plataformas con su atractivo físico y simpatía, fue su noviazgo con Briggitte Bozzo lo que impulsó considerablemente su fama.

Además de su faceta como influencer, Villagra también ha trabajado como modelo para importantes marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger y Prada. El año pasado fue relacionado sentimentalmente con Constanza Romero, conocida como Coti, cuando la joven participaba en el programa “Bailando 2023”, aunque no formalizaron nada. Actualmente el youtuber cuenta con más de 11 millones de seguidores en TikTok y 800 mil en Instagram.