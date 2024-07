Wendy Guevara le responde al actor José Luis Reséndez: "que le den trabajo" | VIDEO

Se veía molesta. @soywendyguevaraoficial / Instagram.

Wendy Guevara es una de las creadoras de contenido más populares del momento y en esta ocasión se volvió tendencia luego de contestar a las críticas del actor José Luis Reséndez, a quien de manera tajante lo ¡mandó a trabajar! Y es que desde hace tiempo, él ha hablado en contra de la influencer.

En 2017, Wendy y Paola Suárez grabaron un video improvisado en un cerro de su ciudad natal, Guanajuato, que rápidamente se volvió viral. La frase "¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!" se volvió tendencia y eso las catapultó a la fama. Junto con Kimberly Irene, formaron el grupo artístico Las Perdidas y crearon contenido en YouTube, además de que aparecieron en programas de televisión. Más tarde, esto llevó a Wendy a aparecer en “La Casa de los Famosos México”, donde su fama estalló a niveles más altos.

Siempre da de qué hablar. Foto: @soywendyguevaraoficial / Instagram.

Te puede interesar:

"El Potro ya está muy visto": Poncho de Nigris da su predicción para el ganador de La Casa de los Famosos 2

Gala Montes reacciona a los memes por su participación en “La Casa de los Famosos México” y el dinero que su madre espera obtener

¿Qué le dijo Wendy a José Luis Resendez?

“No conozco al señor… Él es un actor, ¿no? Cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo no tiene mente para otras cosas que no sean sus asuntos… Que le vaya bien y le den trabajo… porque está muy molesto… Y es como te digo si tu tienes mucho trabajo, no tienes tiempo para estar peleando y meterte en la vida de otras personas, ahí podemos ver cómo está en su vida”, dijo Wendy, visiblemente molesta. Esto se ve en un video que subió "Mich de chismeyuber" en su cuenta de TikTok.

El pleito parece estar lejos e acabar. Foto: @soywendyguevaraoficial / Instagram.

El 2023 fue un año crucial para Wendy. Fue seleccionada como participante del reality show "La Casa de los Famosos México". Su participación fue un éxito rotundo, y tras 71 días en la competencia, se coronó como la ganadora. Este logro no sólo consolidó su fama, sino que también visibilizó a la comunidad trans en una plataforma masiva.

La carrera de Wendy sigue en ascenso

En 2024, Wendy lanzó la canción "Sacude" en colaboración con Nicola Porcella y fue nombrada embajadora de MAC Cosmetics en México. Su impacto en la cultura pop y su papel como representante de la comunidad trans siguen creciendo. Para muchos, Wendy Guevara es mucho más que una celebridad de internet; es un símbolo de autenticidad y superación.