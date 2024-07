Pepe Aguilar habría dejado al descubierto a Ángela con broma a Leonardo: "no le dio un beso a Christian Nodal"

La relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha dejado de ser lo más comentado en el mundo del espectáculo, esto por lo sorpresiva que resultó, especialmente porque el cantante se acababa de convertir en padre y además semanas antes del anuncio oficial de su noviazgo con la "princesa del regional mexicano" él había terminado su relación con Cazzu. Pese a ello, para muchos de los fans la noticia no fue nueva, pues desde que el intérprete salía con Belinda se le vinculaba con la hija de Pepe Aguilar.

Ahora, a semanas de confirmarse como los más enamorados, cada vez surgen más y más declaraciones que pondrían al descubierto lo que la intérprete de "Qué agonía" dijo, es decir, que su amor con Nodal empezó ya tiempo atrás y que tras una larga pausa pudieron retomar su relación. En TikTok se ha recordado una entrevista de hace tres años con la que Pepe Aguilar habría dado pistas del amorío entre los cantantes y para los fans se ha convertido en la declaración del momento.

Pepe Aguilar habría revelado hace 3 años que entre Nodal y Ángela Aguilar no sólo había amistad

Fue por medio de TikTok donde se revivió una entrevista que la Dinastía Aguilar ofreció para Omar Chaparro, donde además realizaron algunas dinámicas para sacar a la luz algunos "secretos de familia" que el intérprete de "Por mujeres como tú" reveló no sólo que su hija pequeña es la mejor pagada de la familia, sino que habría besado a Nodal. Aunque el comentario fue en tono de broma, se notó la incomodidad de la cantante y además se ventiló que su hermano Leonardo tenía celos del actual novio de su hermana.

Durante esta divertida sección donde la familia soltó varias carcajadas, el conductor preguntó quien de sus hijos era el mejor pagado y fue ahí donde con una broma, Pepe Aguilar habría dejado al descubierto la relación que no es nueva entre los máximos representantes del regional mexicano actualmente.

"Lo mismo. Ahorita ya va a ganar más esta (Ángela Aguilar) por impuntual", bromeó a resaltar uno de los defectos de su hija, pero antes de continuar con el tema se fue contra Leonardo, quien específicamente no grabó un dueto con el mariacheño. "Porque no cantó con Christian Nodal el güey y no le dio un beso a Christian Nodal, por eso", dijo Pepe Aguilar sobe las razones por las que su hija menor es la que gana más de toda la familia.

En otra parte de la entrevista Ángela Aguilar se encontraba contando lo celosa que puede llegar a ser con su papá y fue entonces cuando Omar Chaparro intervino para preguntar si Leonardo siente celos de hermano con Nodal, esto tras los rumores de relación y el estreno de su dueto "Dime cómo quieres", pero el hijo de Flor Silvestre intervino para asegurar que su hijo "se pone celoso de todo el mundo".

Tras viralizarse un fragmento del video en TikTok, los usuarios no dudaron en especular y preguntarse de cuándo es la entrevista, es decir, de hace tres años. En la sección de comentarios se leen opiniones como "estaba decretado", "ya se resignó", "ya lo sabías" y "igualita a la historia de Hailey Bieber".