Gala Montes cuenta que tomó terapia para liberarse de su mamá y tras polémica pide: "ya córtenle el internet"

Gala Montes se siente liberada

La polémica de Gala Montes y su madre sigue dejando de qué hablar. Después de explotar la bomba donde la actriz confirmó que su madre la explotaba laboralmente y la respuesta de la que fuera su manager, Gala expresó como se siente después de denunciar públicamente lo que estaba viviendo. La joven de 23 años aseguró que se siente liberada y lista para vivir su vida como le plazca. Antes de terminar su comentario le mandó otro mensaje a su madre.

En una exclusiva para el Programa Hoy, la actriz confirmó que se siente liberada por haber expresado todo lo que sentía con el trato de su madre. Dentro de las declaraciones dejó claro que no sabe si está en shock, pero que gracias a la terapia pudo tomar la decisión de poner límites en su vida y poder vivirla como ella quiere.

La también actriz explicó que el chisme comenzó desde que fue a terapia, ya que comenzó a poner límites en su vida y con esto el que su madre, que se aprovechaba en todo lo que podía, comenzó a molestarse por no poder seguir viendo como lo venía haciendo. Gracias a estos problemas fue que entró en una crisis y terminó exponiendo todo en redes sociales.

"Yo no tenía acceso a nada. No era como mi mamá me prohibiera comprarme cosas, pero indirectamente me presionaba a no hacerlo. Ahorita me siento liberada y por eso fue que exploté. El chisme comenzó porque comencé a ir a terapia. Cuando uno empieza a poner límites en la vida, los que se aprovechan de eso (de que no ponías límites) se molestan. Uno entra en crisis, suelta toda la sopa, vómito verbal y no me arrepiento", comenzó su declaración Gala.