Victoria Ruffo comparte tierna foto y muestra lo enamorada que está de su nieta Tessa

A unos días del nacimiento de su nieta Tessa, Victoria Ruffo es la más emocionada y feliz. La actriz, quien se convirtió en abuela por primera vez ha mostrado lo contenta y enamorada que está de la pequeñita, por lo que ha pasado mucho tiempo cerca de ella y por supuesto no ha perdido oportunidad de fotografiarse junto a la bebé.

Tessa nació el pasado 30 de abril y es la primera hija de su único hijo, José Eduardo Derbez con Paola Dalay. Los jóvenes padres le dieron la bienvenida hace dos semanas y desde entonces se han mostrado desbordados de cariño por la bebé, pero no solo ellos, por parte de los Derbez el cariño también ha sido inmenso, especialmente de Eugenio, quien se dio cita para conocerla el día que nació.

Victoria Ruffo comparte lo enamorada que está de su nieta Tessa con una tierna foto

La actriz de telenovelas mostró mucho entusiasmo desde que se enteró del nacimiento de Tessa, y como era de esperarse, la contenta abuelita visita a su nieta cada que puede y así lo mostró con esta tierna foto compartida en sus redes sociales en la que toma de la mano.

"Tessa y abuela Victoria", escribió junto a la publicación mientras puso su mano junto a la de su pequeña nieta.

La actriz de telenovelas mostró mucho entusiasmo desde que se enteró del nacimiento de Tessa | Foto: Instagram @victoriaruffo

Hasta ahora, los padres de Tessa no han revelado el rostro de la pequeña y no han mencionado si lo harán o van proteger su identidad. Sin embargo, Victoria ha posteado algunas fotos de la bebé, en la primera de ellas se puede apreciar de espaldas, acostada sobre una mesa de revisión médica y aunque no se muestra su cara, la foto enterneció a la red.

Victoria Ruffo olvida sus conflictos con Eugenio Derbez tras el nacimiento de Tessa

Ruffo y Eugenio se convirtieron en padres de José Eduardo Derbez, fue el único que hijo que la pareja concibió durante su noviazgo. Pero la historia no fue como esperaban, al poco tiempo de la llegada de su bebé se separaron y mantuvieron una relación cortante, lo que provocó un distanciamiento de padre a hijo.

Y aunque José Eduardo años después lograron tener una relación cercana, Victoria y Eugenio no, durante muchos años se mantuvieron alejados del otro. Fue hasta el nacimiento de Tessa cuando la expareja se reencontró, y olvidaron cualquier problema del pasado para darle la bienvenida a su nieta.