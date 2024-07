En la intimidad con Alejandra Herrera: su trayectoria en cine, su papel en "Lotería del crimen" y sus gustos fuera de TV

Amante del cine, los idiomas, pero sobre todo de la actuación, la actriz Alejandra Herrera habló en exclusiva para El Heraldo de México para contar su experiencia en su más reciente proyecto de televisión, "La lotería del crimen", donde da vida a "Gigi", una policía cibernética con la que comparte demasiadas cosas en común.

Durante la conversación Alejandra Herrera se mostró natural, sin filtros. En cada una de sus respuestas dejó ver que su gran pasión es la actuación, pues su rostro no podía ocultar una gran sonrisa que demuestra que está orgullosa de lo que ha conseguido, pero siempre preparándose para los futuros proyectos que "toquen" su puerta.

Sigue leyendo:

"Solo con tu pareja", la ópera prima de Alfonso Cuarón que es de las favoritas del cine mexicano, está en Prime Video

Multifacética es una palabra que podría describir a la perfección la carrera de Alejandra Herrera. En la entrevista la actriz nos cuenta que desde muy temprana edad mostró interés por la actuación, por lo que tomó la decisión de estudiar Ciencias de la Comunicación en la UNAM, ya que le resultaba lo más cercano a la actuación.

Durante la plática es inevitable cuestionar a la actriz sobre el trabajo que hizo en la película "Roma" de Alfonso Cuarón y su experiencia de trabajar junto al cineasta Gerardo Naranjo. Alejandra Herrera se sincera y revela que esos proyectos son en los que mejor "fluye" pues los directores dejan que salga la "creatividad".

Su gran trabajo en la película "KOKOLOCO" de Gerardo Naranjo llevaron a Alejandra Herrera a ser nominada en la categoría de Mejor Actriz en Película Extranjera en el Tribeca Film Festival 2020. Con una sonrisa la joven actriz recuerda lo que significó para su carrera recibir tan importante noticia.

"Me escribe el productor y me dice 'felicidades'. Yo no me la creía, pensaba que era un error. Muy inesperado, la verdad", recuerda la actriz sobre su nominación.

En ese 2024, Alejandra Herrera ha vuelto a estar en boca de todos con el estreno de la tercera temporada de "Lotería del crimen", donde da vida a Guadalupe González "Gigi", una policía cibernética que ha representado un verdadero reto en su carrera actoral. Demostrando su pasión por la actuación, la actriz nos dice que "Gigi" es un reto en su carrera como actriz, por lo que tuvo que tomar varios cursos en una academia de policías en donde aprendió a manipular las armas de fuego y las claves que el personal de seguridad utiliza. "Muchos desafíos (realizar el personaje de "Gigi") Siempre trato de comprometerme al 100 por ciento", nos dice durante la plática.

A lo largo de su carrera la protagonista de "KOKOLOKO" ha tenido que intercalar su faceta como actriz de cine y televisión, asegurando que existe una gran diferencia entre ellas. Narrativa, tiempos y espacios son las principales diferencias que ha identificado Alejandra Herrera en su experiencia.

En este sentido asegura que "nunca" le había tocado coincidir con un elenco en el mismo tiempo, situación que es bastante frecuente en las escenas de "Lotería del crimen". "Siempre trabajas con elencos grandes, tal vez nunca entran al mismo tiempo todos, ahora todos están armando al mismo tiempo una escena y dije estos es demasiado", relata entre risas.

En la actualidad las personas tienen acceso a un sin de plataformas digitales en las que pueden disfrutar del contenido de su agrado, por lo que Alejandra Herrera agradece a quienes dan su tiempo y admiración al trabajo que realiza en "Lotería del crimen", uno de los proyectos más importantes de TV Azteca.

Sobre "Lotería del Crimen", "Gigi" asegura que es un proyecto importante que acerca a la sociedad con los delitos que han ocurrido en el país. Explica que varios de los casos que se presentan están basados en hechos reales y alejados de las producciones que se realizan en Estados Unidos.

Lejos de los foros de grabación, Alejandra Herrera siempre está en búsqueda de nuevos aprendizajes que complementen su ya exitosa carrera como actriz. Durante la entrevista con El Heraldo de México la joven nos dice que está muy interesada en los aprender nuevos idiomas, actualmente está aprendiendo el coreano, curiosamente es uno de los gustos que comparte con su personaje "Gigi" en "Lotería del crimen".

"Me gusta mucho viajar, conocer gente de otras culturas, los idiomas me encantan, me gusta aprender el idioma, me gusta mucho como analizar, cómo a través de los idiomas, las personas, las culturas, hacen su mundo", no relata.