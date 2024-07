Aventurera: filtran el nombre de la bella actriz que reemplazará a Irina Baeva

Luego de varios días de polémica alrededor de quien podría ser la nueva Aventurera, este jueves 11 de julio se reveló por fin el nombre de la actriz que presuntamente tomará el lugar de Irina Baeva en la puesta en escena que se presenta todos los fines de semana en el Salón Los Ángeles en la CDMX.

Pese a que mucho se rumoreó que solo habría un cambio de vestuario, coreografías y otras cosas en producción pero que Irina Baeva permanecía en la obra, esta tarde se reveló el nombre de la actriz que presuntamente dará vida a “Elena Tejero” a lado de Nicola Porcella en la producción de Juan Osorio.

Fue a través de un programa en vivo que el “lobo” y “El chacal”, conductores de Kadri Paparazzi revelaron el nombre de Pía Sanz, como la nueva Elena Tejero, incluso trataron de hablarle por teléfono para felicitar a la actriz, bailarina y cantante sobre su llegada a “Aventurera”.

Además, el “lobo” y “El chacal” destacaron el profesionalismo de Pía Sanz, quien aseguran es una gran actriz de teatro, además de sencilla, pero sobre todo destacaron que a diferencia de Irina es una mujer nada conflictiva y muy atenta con la prensa. “Ahora sí, la gente va a ir a ver un verdadero espectáculo”, aseguró Santi, uno de los colaboradores de Kadri Paparazzi, pues resaltaron los talentos de Pía Sanz.

Luego de los elogios a Pía Sanz, los conductores de Kadri Paparazzi lograron comunicarse con la ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, quien se mostró un tanto sorprendida y dijo no saber nada sobre su supuesta llegada a “Aventurera”.

“No, fíjate que a mí no me ha dicho nada la producción… No me ha llegado el comentario como tal”, dijo Pia Sanz.