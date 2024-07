Actor de TV Azteca revela la crisis que vive tras su radical cambio físico: “Me siento poco, como que no valgo”

Durante una emotiva charla, un actor mexicano abrió su corazón y confesó cómo afronta que cambió de imagen, admitiendo que es complejo porque se trata de una lucha interna. Al famoso no le importó mostrarse vulnerable, dejando entrever que siente presión personal y también de sus conocidos porque le hace comentarios acerca de su aspecto físico.

Este actor es Alberto Reyes, mejor conocido como Beto Reyes, quien se hizo conocido por sus roles en proyectos de la televisora TV Azteca; tuvo apariciones en capítulos de la serie dramática “Lo que callamos las mujeres” y uno de sus últimos proyectos es la película “La casa azul”, que fue definida como una historia que “rompe con el estereotipo de las comedias romántica”, indica Periodista Cinematográficos de México A.C. (Pecime).

Alberto Reyes, menor conocido como Beto Reyes, habló de cómo subir de peso le afectado. Foto: Instagram Alberto Reyes.

Actor de TV Azteca revela que padece de trastornos alimenticios

La charla fue con Ramón Montes de Oca, titular del podcast “Terapia Podcast”, quien le preguntó al actor nacido en Ciudad de México cómo ha sido su relación con la comida. Para poner en contexto a la audiencia, el famoso recordó que hizo dieta por primera vez cuando tenía 8 años de edad y esto derivó en que tengan trastornos alimenticios.

“Desde niño fui un niño gordo y a los 8 años fue mi primera dieta con anfetaminas”, confesó Beto Reyes y agregó que ni él ni su familia sabían lo que esto implicaba. “Imagínate, mi primera dieta (...). Después, cuando tenía 15 años, fui con otra nutrióloga y le echaba ganas, pero seguía gordito. Entonces, en la preparatoria, fui con el doctor y me dijo ‘estás gordísimo, tienes que bajar de peso’”.

Beto Reyes admite que le dolía la palabra “gordísimo”

El famoso externó que esa palabra (por gordísimo) le dolía porque era “muy hiriente, muy ofensiva para mí en ese momento”. Esto generó que tomará una decisión rigurosa: eliminar los carbohidratos, desayunar sólo un vaso con agua caliente y limón, comer verduras y no cenar.

Beto Reyes expuso en la entrevista que a lo largo de su vida ha tenido problemas con la comida y en 2020, durante la pandemia por el Covid-19, esto se enfatizó porque subió de peso. “En pandemia le eché sabroso a los kilos y dije ‘antes de salir a la calle me voy a poner a dieta’”, así que el actor recurrió a una dieta y bajó 15 kilos que al final recuperó debido a los atracos que tiene luego de la abstinencia a ciertos alimentos.

“No me gustó, no siento que me merezco las cosas. Siento como que no valgo”, expuso Beto Reyes al hablar de cómo se siente cuando sube de peso.

Luego de confesar esto, el actor igual expuso que sabe que bajar de peso es una obsesión y ese es el verdadero problema que genera los trastornos alimenticios. Sin embargo, confesó que no le gusta cuando está gordo. “Cómo te sientes en específico subiendo de peso”, le preguntó Ramón Monte de Oca al famoso, quien respondió con transparencia lo siguiente: “No me gustó, me siento con la autoestima baja, no siento que me merezco las cosas”.

El actor confesó que hizo por primera vez dieta cuando tenía 8 años de edad. Foto: Instagram Alberto Reyes.

Adicionalmente, Beto Reyes agregó que cada vez que sube de peso tiene crisis emocionales y mentales porque hasta “me siento poco, me siento mal. Siento como que no valgo, como que me pongo junto a un flaco y me siento menos”. Además de que se trata de un problema personal, el actor dijo que los comentarios de sus conocidos igual lo afectan porque hacen comparaciones entre cuando baja y sube de peso.