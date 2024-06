Premian a Álex de la Iglesia con el Mayahuel Internacional por su trayectoria

En la ceremonia de inauguración de la 39 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el director español Álex de la Iglesia recibió el Mayahuel Internacional por su trayectoria, ya que el invitado especial para el encuentro cinematográfico es la ciudad de Madrid.

Además, la actriz Najwa Nimri recibió otro Mayahuel por su carrera y el cantante C. Tangana presentó el documental “Esta ambición desmedida”, mismo que él protagoniza y que también se presentará en la Ciudad de México.

De la Iglesia, quien está detrás de las cintas “El día de la bestia”, “Perdita Durango” y “Perfectos desconocidos” entre otras, mencionó que tiene mucho que aprender “de gente que vive como mis películas”.

Por su parte Nimri, quien participó en “Los amantes del círculo polar”, de Julio Medem, y series como “La casa de papel”, señaló:

“Cuando interpreto, no creo que nada de lo que hago realmente es significativo, y con un premio como éste no tengo que estar expectante por si acaso la cámara me filma, cómo lo gano o no, no lo tengo que esperar, lo agradezco y me llevo este recuerdo de las dos cosas que más amo, el arte y el tequila”.