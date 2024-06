Daniel Bisogno habla del supuesto romance con el influencer Charly Moreno

Aunque Daniel Bisogno mantiene los detalles de su vida amorosa y privada alejados de los reflectores, no ha evitado que surjan rumores al respecto. Tal y como ocurrió recientemente con el influencer Charly Moreno, con quien ha sido relacionado sentimentalmente luego de que fueran captados juntos en diferentes eventos tras sus complicaciones de salud por las que estuvo en terapia intensiva durante varias semanas.

Daniel Bisogno habla sobre supuesto romance con Charly Moreno

En un encuentro con los medios retomado por el canal de YouTube “Qué buen chisme”, el conductor de “Ventaneando” no evitó ser cuestionado sobre el estado de su vida sentimental y los rumores de un romance con Charly Moreno, con quien iba acompañado.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno ventila a Pedro Sola, recuerda la borrachera protagonizó en un viaje: "me lo puse bien pipa"

Hermana de Daniel Bisogno habla del asesinato de Paco Stanley, fue bailarina en el programa: “Era coqueto”

Daniel Bisogno responde a rumores de romance con el influencer Charly Moreno. Foto: IG @bisognodaniel

“La vida lo irá diciendo (…) Aquí sí me caso sin problema, pero luego con unas cosas tan horrorosas, no. En este caso, está bien. Pero muy contento y feliz”, respondió Daniel Bisogno fiel a su estilo. Aunque no mencionó una relación amorosa, a través de sus redes sociales el conductor ha compartido algunas fotografías en las que aparece junto a Moreno dejando ver que existe una cercanía entre ellos.

Esta no es la primera vez que el presentador de televisión ha sido cuestionado sobre sus relaciones amorosas, por lo que en entrevista con Yordi Rosado respondió de manera contundente que lo único importante es el amor: “Que la gente esté con quien le guste estar mientras no dañes a un tercero. El abanico sexual es tan amplio que decir: ‘Es lesbiana, homosexual’, únicamente es cerrar el círculo cuando el abanico es tan grande, que lo importante es el amor, que la persona sea feliz”.

¿Quién es Charly Moreno?

Moreno, de 27 años de edad, se abre paso en redes sociales como influencer compartiendo más de su vida diaria y viajes. Durante una entrevista junto a Daniel Bisogno señaló que se dedica a la planeación de eventos y todo lo relacionado con creación de contenido sobre conciertos y otros temas tanto en TikTok como Instagram, donde tiene poco más de 4 mil seguidores.

Además, ha sido la imagen de conocidas marcas y es parte del podcast “Ri Que Ri” que realiza con algunos de sus amigos desde hace varios años. Aunque se desconoce la manera en la que se conocieron, Charly Moreno reveló que tiene contacto con Daniel Bisogno desde hace seis años aproximadamente.