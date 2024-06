Ringo Starr llena de rock el Auditorio Nacional

La espera terminó, después de varias cancelaciones y nueve años, Ringo Starr regresó a la CDMX con su All Starr Band para deleitar al público con clásicos de su carrera, que hicieron vibrar a las 10 mil personas que se dieron cita en el Auditorio Nacional, en el primero de los dos conciertos programados en dicho recinto.

El ex Beatle salió al escenario minutos después de las 21:00 horas con ‘Matchbox’, el escenario estaba adornado con un fondo blanco en donde se proyectaba un paisaje de girasoles, flores y estrellas, apelando a su ideología de amor y paz.

“Están listos para divertirse y escucha mucha buena esta noche, todos por lo menos conocerán una canción”, dijo Ringo al saludar al público, antes de cantar ‘It Don’t come Easy’.

Tras presentar a algunos miembros de su banda, Starr se acomodó en la batería para hacer su magia en ‘Rossana’, mientras el resto de los músicos la cantaban con gran energía, la cual se vio también reflejada en hits como ‘Pick up the Pieces’, donde el saxofonista brilló.

Ringo recordó que antes escuchaba los gritos agudos de las mujeres de “I love you”, pero ahora cada vez son en un tono m��s grave, lo cual felicita por que “el amor es hermoso”.

La fiesta siguió con ‘Down Under’, ‘Boys’, ‘I’m Greatest’ y ‘Yellow Submarine’, la cual fue coreada a todo pulmón por los presentes, algunos agitaron un globo amarillo, lo que hizo más especial el momento.

Para ‘Cut the Cake’, Ringo salió del escenario y dejó que la interpretaran sus excelentes colegas, cada uno cautivó al público con sus solos. El ex Beatle regresó al entarimado con otro clásico del cuarteto de Liverpool ‘Octopus’s Garden’ y ‘Back Off Boogaloo’.

Su banda está formada por varios rockeros, Warren Ham, Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stuart, Collin Hay y Gregg Bissonette, de ahí que también tocó varias canciones de sus bandas, como ‘Overkill’ y ’África’, para este momento al euforia era tal entre los asistentes que corearon el famoso “oe oe oe oe Ringo, Ringo”, quien desde la batería hizo las seña de amor y paz, se tocó el pecho e intentó formar un corazón con sus manos.

El repertorio lo completaron temas como ‘Work to do’, ‘I Wanna Be Your Man’, ‘Who Can It Be Now?’, ‘Hold the Line’ y ‘Photograph’, para esta canción, elogió a los fans de los Beatles que portaban prendas características de la legendaria banda inglesa, como el look que usaron en ‘Sargento Pimienta’.

El show terminó después casi dos horas después, con ‘Little help’ y ‘Give peace, y un grito de Ringo Starr agradeciendo a los mexicanos por ser el mejor público de todos.

