Hermana de Daniel Bisogno habla del asesinato de Paco Stanley, fue bailarina en el programa: “Era coqueto”

El asesinato de Paco Stanley sacudió al mundo del espectáculo y el motivo se mantiene como un misterio sin resolver, por ello, a 25 años de la tragedia siguen surgiendo testimonios que revelan cada vez más secretos del conductor. Esta vez fue la hermana de Daniel Bisogno, Ivette, quien relató su experiencia como bailarina en “Una tras otra” y la manera en la que se vivió el trágico día en el que fue acribillado afuera de un restaurante en la Ciudad de México.

Ivette Bisogno habla sobre el asesinato de Paco Stanley

La hermana del conductor de “Ventaneando” fue una de las bailarinas del programa “Una tras otra” cuando tenía 19 años. En entrevista para el programa liderado por la periodista de espectáculos Pati Chapoy, Ivette Bisogno recordó a Paco Stanley como un hombre “coqueto” ya que habría tratado de acercarse a ella antes de saber que era hermana del presentador, aunque cuando esto ocurrió se mostró como una figura protectora y le brindó consejos.

Ivette recordó que todos los días Stanley las buscaba durante el programa para llevarlas a bailar ante el público, sin embargo, aquel 7 de junio eso no ocurrió y se mostraba distraído como si supiera que algo malo podría pasar: “Fue el único día de todos los meses que estuve que no nos puso a bailar. Se me hizo muy raro, le dijeron y se le había olvidado porque él iba por nosotros para que bailáramos”.

Recordó que fue su mamá, Araceli Bisogno, quien le avisó sobre la muerte del conductor: “Acabábamos de terminar el programa, era en vivo, pero a veces nos íbamos a desayunar. Paola se fue con la jefa de edecanes a Perisur a combarle ropa para vestuario y entonces nos dijo: ‘saben que, mejor cada quien para su casa’”.

Luego de ello fue llamada a declarar en dos ocasiones, algo que recuerda con temor ya que, asegura, los oficiales trataban de confundirla al interrogarla: “Unos judiciales, horribles, que te tratan de confundir, te hacen preguntas capciosas. Todas teníamos miedo”.

Ivette Bisogno fue bailarina en el programa "Una tras otra" de Paco Stanley. Foto: IG @bisognodaniel

La relación de Ivette Bisogno con Paola Durante

La hermana de Daniel Bisogno señaló que tuvo una relación muy cercana con Paola Durante gracias a que ambas fueron bailarinas en “Una tras otra”, motivo por el que sabía que Paco Stanley habría intentado tener un romance con su compañera y ella, tal como lo ha mencionado en más de una ocasión, lo rechazaba y, por ello, el presentador llegó mostrarse indiferente con Durante.

“La traté bastante, era una niñota, bastante ingenua”, dijo Ivette al recordar a Paola Durante, quien le expresó en una ocasión que Stanley se mostraba molesto con ella por rechazarlo. Añadió que, al conocerla, nunca imaginó que pudiera estar involucrada en el asesinato del conductor: “Jamás pensé que ella tuviera algo que ver”.