Dakota Fanning revela el peculiar regalo que recibe de Tom Cruise cada año tras actuar en "La Guerra de los Mundos"

Dakota Fanning compartió créditos con Tom Cruise en la cinta “La Guerra de los Mundos” estrenada en 2005, en aquel momento la actriz celebró su cumpleaños 11 durante el rodaje y el actor le regaló su primer celular, un Motorola Razr. Sin embargo, no fue el único obsequio que recibió de su compañero de escena ya que cada año desde hace casi 20 años recibe siempre lo mismo como una muestra de afecto.

Tom Cruise regala siempre lo mismo a Dakota Fanning

En entrevista para “The Kelly Clarkson Show”, la actriz, de ahora 30 años, reveló que cada año desde que cumplió 12 recibe el mismo regalo por parte del protagonista de las películas de “Misión Imposible”. Se trata de un par de zapatos, algo que toma como una gran muestra de cariño par parte de quien fuera su compañero de escena en “La Guerra de los Mundos”.

Dakota Fanning recibe cada año como regalo de Tom Cruise un par de zapatos. Foto: IG @dakotafanning

“Tom Cruise siempre me envía lo mismo cada año. Me encantaban los zapatos cuando era pequeña, y comencé a poder usar zapatos de adulto muy pequeños cuando estaba en la gira de prensa de 'La Guerra de los Mundos', así que estaba muy entusiasmado con ellos. A partir de ese cumpleaños, siempre me envía zapatos”, dijo la actriz.

Aunque este no fue el único regalo que recibió de Cruise, pues para su cumpleaños 11 -que ocurrió durante el rodaje de la cinta ya mencionada-, le dio su primer teléfono modelo Motorola Razr. “Estaba emocionadísima. Debí haber estado hablando mucho de cuánto lo quería, y por eso me lo regaló. Es un gran recuerdo”dijo en entrevista a “Harper’s Bazaar”.

Dakota Fanning tenía 11 años cuando participó junto a Tom Cruise en "La Guerra de los Mundos". Foto: IG @tomcruise

Regalos de Tom Cruise a sus amigos y actores

Dakota Fanning no es la única actriz que recibe regalos de Tom Cruise, pues es sabido que el actor entrega cada año costosos regalos a sus queridos amigos, entre los que se encuentran destacados actores y actrices de Hollywood. Al igual que él, Keanu Reeves es una de las estrellas del cine que da lujosos obsequios tanto a las personas cercas como al equipo de trabajo en sus películas.

Jimmy Fallon, Angela Bassett, John Hamm y Kirsten Dunst, son algunas de las celebridades que reciben regalos de Tom Cruise. Se ha revelado que cada Navidad entrega un costoso pastel de coco y chocolate blanco elaborado por la pastelería Doan’s Bakery de California que tiene un valor de 126 dólares, es decir, poco más de 2 mil pesos mexicanos.