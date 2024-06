Benny Ibarra estrenará álbum producido por Paco Huidobro de Fobia

Las noches de Benny Ibarra y Ana Torroja se han convertido en un clásico de la capital del país. Se conocieron hace más de cuatro décadas y, desde entonces, la música les unió en voz y alma. Apenas en diciembre pasado cantaron juntos en el Centro de Espectáculos La Maraka y este viernes 7 y sábado 8 de junio volverán a estar en este recinto en punto de las 21:00 horas.

Como dos grandes amigos que compaginan su personalidad artística, Benny y Ana se miran y admiran en el escenario, algo que aporta en sobremanera a sus carreras. Es así que inspirado por un par de noches que serán especiales para él, Benny cuenta las semanas para estrenar su nuevo álbum.

Aún sin nombre, pero sí listo para llevarlo a sus fans, espera que redefina su estilo y actualidad como intérprete, compositor y productor.

Ana Torroja también admira a Benny Ibarra. Foto: Especial

Agradecido por cada ocasión que comparte escenario con Ana Torroja, es como Benny Ibarra se expone en entrevista para El Heraldo de México.

"Es un privilegio y placer trabajar con una de mis artistas favoritas y que considero una amiga cercana, cariñosa, generosa, inteligente y muy artista", comienza Benny a definirla.

Así lucía Mecano cuando Benny los conoció con Timbiriche. Foto: Especial

Es así que el recuerdo de cantar con ella en La Maraka está muy presente, tanto o más como las noches en el 90's Pop Tour u otras giras juntos. Así recordó esas veladas.

"Volver a cantar con ella es un ejercicio que fue muy exitoso en diciembre pasado en La Maraka, la gente salió muy contenta, al igual que yo."

Es un hecho que Benny Ibarra admira y quiere a Ana Torroja. Y, de tanto compartir escenarios, charlas y momentos mágicos con sus canciones, no desestima el que un día graben un tema juntos.

"Siempre está en el tintero el grabar una canción juntos. He tenido la oportunidad de colaborar con ella, nuestra amistad se solidifica cuando un amigo en común, un maestro de ambos, Miguel Bosé, nos invita a su gira de 'Papito' , luego Ana me invitó con ella en el Metropólitan, luego el 90's Pop Tour durante un año y ahí nos hicimos más amigos."

"Desde entonces cantamos juntos 'Si puedo volverte a ver', pero se antoja más, hay compatibilidad en el gusto musical y la exigencia, creo será un paso natural que Ana y yo les demos una sorpresa cantando o componiendo juntos".

Sin dudarlo, Benny se remite a charlas, ensayos y cada ocasión compartida con Ana. Es así que la define en conceptos:

Para rematar su empatía de vida con Ana Torroja, Benny confiesa el nerviosismo de cada ocasión que coinciden.

"Otra cosa es el enorme respeto que yo le tengo a Ana como mujer, esposa y madre, la integridad. Hay un reto, tengo 42 años haciendo esto y una carrera que puedo presumir ha sido exitosa, pero cuando estoy con ella no deja de haber un fan, no me deja de intimidar de manera bonita, propositiva, y pienso '¡es Ana! no te vayas a equivocar, compadre", definió.