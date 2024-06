M’Balia da detalles sobre su actual relación: "No me volví a enamorar, me enamoré por primera vez"

M’Balia Marichal, la cantante de OV7, ofreció una entrevista a Pati Chapoy para su canal de YouTube donde habló sobre diferentes aspectos que han marcado su vida y confesó muy conmovida que en el amor se siente plena ya que por primera vez se enamoró realmente.

La artista se casó con Alex Tinajero en el mes de diciembre del año 2022 y declaró que desde que lo vio fue amor a primera vista "en el que me encontré por primera vez con él, no te puedo explicar lo que sentí, no solo fue emoción, no solo fue físico, sino sobrenatural".

"No me volví a enamorar me enamoré por primera vez", compartió M’Balia Marichal.

La relación en su momento acaparó los reflectores debido a que su esposo es una persona trans, que aunque esa información no debería ser relevante causó controversia para algunas personas y es la misma cantante quien incluso reveló que sus hijos tomaron con mucha naturalidad la noticia.

"Los niños lo adoraron desde el primer momento, no les hizo ruido para nada, todo se dio muy natural", reveló M’Balia Marichal.

La exintegrante del grupo OV7 reconoció que en su momento sus amigos se alarmaron pero aseveró que ella siempre estuvo muy segura de su decisión y de la nueva historia que quería crear junto a Alex Tinajero con quien lleva una relación muy estable y han logrado conformar una familia.