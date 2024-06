Vianey Lárraga revela cómo fue que Agustín Lara, 42 años mayor, la conquistó: "Era un fuera de serie"

Vianey Lárraga, mejor conocida como la 'Tía Vianey' fue una de las mujeres más envidiada de la década de los 60, ya que Agustín Lara la conquistaría para convertirla en su amada hasta el final de sus días. En esta ocasión, la viuda del 'Flaco de oro' contó cómo fue que la leyenda de la música y el Cine de Oro en México la enamoró cuando ella tenía tan solo 17 años, casi 18.

Durante la entrevista con Matilde Obregón, Vianey Lárraga no se limitó nada a dar detalles sobre cómo conoció a Agustín Lara y la forma en la que el cantante la conquistó desde el primer día. Para Vianey, todo fue mágico, ya que el cantante era un fuera de serie. Se tiene que mencionar que la viuda del 'Flaco de oro' lo conoció cuando él tenía casi 60 años.

Sigue leyendo:

"Un día de vida", la película del Cine de Oro que llegó hasta Yugoslavia y enamoró al país

Resortes inventó el famoso paso de Michael Jackson 25 años antes, esta película del Cine de Oro lo demuestra

Vianey Lárraga reveló con qué canción la conquistó Agustín Lara (YouTube: Matilde Obregón)

Cómo conquistó Agustín Lara a Vianey Lárraga

Lárraga se sintió muy cómoda hablando con Matilde Obregón que le preguntó si era una entrevista para un público adulto, esto para ver si daba detalles sobre la relación que sostuvo con el cantante o para guardarse algunos detalles. Después de tener la aprobación de la entrevistadora, la 'Tía Vianey' comenzó a revelar la historia de cómo conoció a Agustín y esos primeros instantes en los que quedó flechada para la eternidad.

"Cuándo conocí al maestro Agustín Lara yo tenía 17 años y trabajaba con el señor don Agustín Barrios Gómez. En esa mesa de celebridades cada semana iban grandes personajes de la época. Era 1956/57. Esos grandes personajes iban y yo no conectaba con ellos porque yo estaba en una mesita y de repente veo al maestro. (...) Cuando veo al maestro nadie me pidió que me acercara, yo me acerco, lo felicito y nos fuimos a su casa. Tenía 60 y algo", comenzó su relato Vianey.

Después de contar contar cómo fue ese primer acercamiento por parte de Vianey con el cantante, Matilde quería más detalles sobre esos primeros instantes donde Agustín y Lárraga quedaban flechados para la eternidad. La viuda del 'Flaco de oro' dejó claro que ella fue con gusto a su casa y que ese mismo día hicieron el amor y ya se quedó ahí. Posteriormente dejó claro Lara, como buen fuera de serie, tenía todo planeado para conquistarla.

Vianey Lárraga expresó como fue que quedó flechada por Agustín Lara (YouTube: Matilde Obregón)

Cuál fue la canción con la que Agustín Lara conquistó a Vianey Lárraga

La viuda del 'Flaco de oro' dejó claro que el cantante, 42 años mayor que ella, era un fuera de serie en toda la extensión de la frase. Vianey dejó claro que era la clase de persona que le llevaba serenata y que le creó todo un ambiente romántico. Una vez en casa de Agustín le cantó, bailaron e inclusive declamó poemas. Dentro de los detalles que tuvo la leyenda de la música en México fue el cantarle 'estoy pensando en ti'.