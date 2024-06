Lucerito Mijares sorprendió con esta respuesta para defenderse de las críticas por su look deportivo para ir

Las elecciones de ayer domingo 2 de junio generaron que millones de personas salieran a votar, lo que abarcó a las personalidades del medio artístico. La familia Mijares Hogaza fue de las más participativas, como quedó en evidencia en redes sociales porque se filtró una imagen en la que se aprecia que el cantante Manuel Mijares fue a votar en compañía de sus dos hijos, José Manuel Mijares Hogaza, de 22 años de edad, y Lucerito Mijares, de 19 años.

Al tratarse de la jornada electoral, la familia de famosos optó por atuendos casuales. En el caso de la joven cantante, se inclinó más por un look deportivo. Por lo mismo, la protagonista de la obra de teatro “El mago” se dejó ver cómoda y relajada, sin imaginar que esto generaría que fuera blanco de críticas en redes sociales.

La artista respondió ingeniosamente antes las críticas. Foto: Instagram Lucero Mijares.

Lucerito Mijares, ingeniosa para defenderse de las críticas

Aunque Lucerito Mijares suele ser reservada para evitar generar polémica -como demostró luego de que fue agredida verbalmente por Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, quienes la compararon con un hombre-, en esta ocasión reaccionó al comentario negativo, sorprendiendo a sus fans porque demostró que es ingeniosa.

“No sabía que era boda y tenía que ir de largo”, fue la manera en la que Lucerito Mijares reaccionó a las críticas por su look casual para ir a votar.

Vía X, red antes llamada Twitter, la hija de Lucero y Manuel Mijares fue etiquetada en una publicación en la que aparece la imagen de su look deportivo, así como la leyenda “Manuel Mijares y Lucero Mijares, con un look muy deportivo, fueron a votar”. En respuesta, la exparticipante del programa “Juego de Voces” escribió “no sabía que era boda y tenía que ir de largo”.

Lucerito Mijares compartió esta reacción en sus historias de Instagram porque sus fans celebraron su contestación. “Ja, ja, ja, ja, ja, te amo, Lucerito Mijares”, le escribió una persona a la llamada “La princesa de México”, de modo que respondió “pues es que sí, oye”.

La joven se pronunció mediante sus redes sociales. Foto: captura de pantalla Instagram Lucero Mijares.

Por qué Lucerito es llamada “La princesa de México”

Aunque apenas tiene 19 años, la hija de Lucero y Manuel Mijares ha demostrado que nació con talento debido a que posee una privilegiada voz. Ha dado muestra de ella en el musical “El mago” y en “Juego de Voces”, además de que se ha ganado el cariño del público porque posee carisma y sentido del humor.

Por lo mismo, Lucerito Mijares recibió el título de “La princesa de México”, con lo que se enfatiza que es la joven más destacable de su generación. Su madre ha expresado que está ansiosa de verla crecer como persona y artista porque está segura de que tiene mucho que dar desde el escenario.