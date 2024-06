"Lloré mucho": Ernesto Laguardia revela que le dolió mucho su salida de Hoy y señala que fue una injusticia

Ernesto Laguardia es uno de los actores y conductores más populares de la televisión mexicana, por 10 años formó parte del elenco de Hoy, el matutino más importante de Televisa, sin embargo, a pesar de que estuvo una década en el programa, la experiencia no fue del todo buena, por el contrario, asegura que su salida fue una injusticia que hasta lo llevó a las lágrimas.

Además de ser un galán de telenovelas, Laguardia también ha destacado por ser un gran conductor, actualmente se dedica solo a la actuación pero durante varios años combinó sus dos profesiones, tiempo que le sirvió para ganarse el cariño del público. Y aunque se retiró por unos años del medio del espectáculo, cuando regresó el éxito y la fama seguían intactos.

Seguir leyendo:

"No me llamo amigo": Ernesto Laguardia se enoja con reportero y le recuerda quién es | VIDEO

Invitado al programa Hoy le da un "balonazo" en la cara a querida conductora, su reacción se vuelve viral: VIDEO

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Ernesto habló de su vida personal, sentimental y sobre su carrera, al respecto, cuando se le preguntó acerca de su paso por Hoy no reaccionó de la mejor forma. El actor detalló que fue una injusticia cuando salió del programa e incluso confesó que lloró mucho.

“Lloré mucho, muchísimo, siento que fue una situación que no se debía de dar, que fue una injusticia, pero bueno ya pasó y me dejó una enseñanza”, relató aunque no dio más detalles.