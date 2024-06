Está en YouTube, la película tailandesa con temática LGBTQ+ que te enseñará a eliminar los prejuicios y a creer en el amor verdadero

Este fin de semana la Ciudad de México se llenará con los colores del arcoíris con motivo de la marcha del Orgullo LGBTQ+, donde muchas personas pertenecientes a la comunidad o que la apoyan saldrán a las calles para manifestarse, visibilizar y reivindicar los derechos, así como celebrar la diversidad sexual y de género. Por supuesto, este día no sólo se puede abordar desde lo anterior, sino desde otras artes como el cine; es por ello que traemos para ti una recomendación de película que sí o sí tienes que ver.

Yes or no: la película tailandesa sobre el amor lésbico que te hará eliminar los prejuicios

La película que te recomendamos ver para este fin de semana del Pride 2024 es "Yes or No", una producción tailandesa que fue estrenada hace más de una década, pero que sigue tan vigente como en su fecha de estreno. Es precisamente lo anterior lo que ha llevado a que sea una de las cintas más conocidas a nivel mundial dentro de la comunidad LGBTQ+; además, su historia no se basa en la típica comedia o en el cliché romántico, sino que va más allá y tiene una poderosa lección.

El amor surgirá entre dos desconocidas. (Foto: YouTube @MayreRL)

¿Dónde ver la película Yes or No?

Esta cinta dirigida por Sarasawadee Wongsompetch se puede ver completamente gratis a través de YouTube, aunque hemos de advertir que tendrás que verla con subtítulos, ya que a pesar de su popularidad todavía no está disponible en plataformas de streaming. Así que si ya la has visto y quieres revivir la bonita historia de amor o si jamás habías escuchado de ella, pero quieres darle una oportunidad, te contamos todos los detalles de la película protagonizada por Sushar Aom y Tina Jitalleela.

¿De qué trata Yes or No?

"Yes or No: So, I love you" (2010) es una película de comedia romántica que explora la diversidad sexual al presentarnos una pareja lésbica que previo a consumarse tendrá que enfrentarse a los prejuicios y homofobia, así como una poca o nula aceptación para una chica tomboy, es decir, que con su apariencia denota lo que socialmente es aceptado para los hombres como el cabello corto, pantalones, camisas y playeras.

La película tailandesa inicia con Pie (Aom Sushar) una chica femenina a punto de iniciar su estancia universitaria cuando en el primer día se entera que tendrá que pasar todo el curso compartiendo cuarto con Kim (Tina Jitalleela), una joven tomboy a quien rechaza desde el segundo uno en el que sus vidas se cruzan, esto por su forma de vestir. Además, los prejuicios de Pie no vienen sólo de ella misma, sino de una madre homofóbica que no aceptará que su única hija tenga cualquier tipo de relación con Kim.

¡Tienes prohibido perdértela! (Foto: YouTube @MayreRL)

Aunque en un inicio los prejuicios se apoderan de Pie, poco a poco Kim termina por ganarse su confianza y el vínculo se fortalece de simples desconocidas a un par de amigas que tendrán que descubrir si lo que las une es una simple amistad o si, por el contrario, existe un amor verdadero. Todo esto, mientras Pie tiene que enfrentarse a lo que considera que está bien socialmente al mismo tiempo que acepta sus verdaderos sentimientos.

¿Dónde ver las películas de Yes or No?

Como te contábamos, esta película está disponible en YouTube y puedes disfrutarla completamente gratis. Además si la historia te fascina tanto que te quedas con ganas de más, te tenemos buenas noticias, ya que tiene otras entregas que también puedes ver en la plataforma aquí te dejamos el orden en el que tienes que verlas: